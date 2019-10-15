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EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu ve kalan maçlar

Türkiye ile Fransa EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sonlanan mücadelede, elemelerin bitimine iki maç kala Türkiye büyük avantaj sağladı. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda puan durumu nasıl? İşte, Türkiye'nin kalan maçları ve güncel puan durumu.

  • 1

    GÜNCEL PUAN DURUMU

    GÜNCEL PUAN DURUMU

    TÜRKİYE - 19 Puan

    FRANSA - 19 Puan

    İZLANDA - 15 Puan

    ARNAVUTLUK - 12 Puan

    ANDORRA - 3 Puan

    MOLDOVA - 3 Puan

  • 2

    KALAN MAÇLAR

    KALAN MAÇLAR

    TÜRKİYE

    14 Kasım: Türkiye - İzlanda

    17 Kasım: Andorra - Türkiye

    FRANSA

    14 Kasım: Fransa - Moldova

    17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

    İZLANDA

    14 Kasım: Türkiye - İzlanda

    17 Kasım: Moldova - İzlanda

  • 3

    TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

    TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
    A Milliler'in İzlanda ile berabere kalması durumunda, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedilirse, Andorra karşısında kazanılması halinde Türkiye yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracak.

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