EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu

Euro 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak. Öte yandan Avrupa Futbol Şampiyonası çoğu genç futbolcunun kendini gösterebileceği önemli bir turnuva. En son EURO 2016’da en iyi genç oyuncu seçilen Renato Sanches, Bayern Münih’e transfer olmuştu. Hem takımlar, hem de futbolcular transfer için EURO 2020 sonrasını beklemeyi tercih ediyor. İşte EURO 2020’de boy gösterecek en iyi 10 genç yıldız.

04.06.2021 - 08:04

EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 1

Nuno Mendes

Portekiz | Yaş 18 - Takım Sporting Lizbon
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 2

Myron Boadu

Hollanda | Yaş 20 - Takım AZ Alkmaar
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 3

Andreas Skov Olsen

Danimarka | Yaş 21 - Takım Bologna
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 4

Alexander Isak 

İsveç | Yaş 21 - Takım Real Sociedad
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 5

Eljif Elmas

Kuzey Makedonya | Yaş 21 - Takım Napoli
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 6

Dani Olmo

İspanya | Yaş 22 - Takım Leipzig
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 7

Alessandro Bastoni

İtalya | Yaş 22 - Takım İnter
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 8

Kamil Jozwiak

Polonya | Yaş 23 - Takım Derby Country
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 9

Manuel Locatelli

İtalya | Yaş 23 - Takım Sassuolo
EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu - 10

Yusuf Yazıcı

Türkiye | Yaş 24 - Takım Lille

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