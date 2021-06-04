EURO 2020’de yer alacak en iyi 10 genç futbolcu

Euro 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak. Öte yandan Avrupa Futbol Şampiyonası çoğu genç futbolcunun kendini gösterebileceği önemli bir turnuva. En son EURO 2016’da en iyi genç oyuncu seçilen Renato Sanches, Bayern Münih’e transfer olmuştu. Hem takımlar, hem de futbolcular transfer için EURO 2020 sonrasını beklemeyi tercih ediyor. İşte EURO 2020’de boy gösterecek en iyi 10 genç yıldız.
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