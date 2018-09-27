EURO 2024 ev sahibi Almanya oldu (Türkiye'nin stadyumları)
Anadolu Ajansı
Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. UEFA, Nyon'daki merkezinde gerçekleşen toplantı sonrası, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyen ülkenin Almanya olduğunu açıkladı. Almanya ile karşı karşıya gelen Türkiye EURO 2024 ev sahipliği için 10 stad belirlemişti. İşte Türkiye’nin stadları...
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ANTALYA STADYUMU
32.537 kapasiteye sahip 2015 yılında açıldı.
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ANTALYA STADYUMU
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ANTALYA STADYUMU
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU43.361 kapasiteye sahip stadyum, 2015 yılında açıldı.
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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GAZİANTEP STADYUMU35.219 kapasiteye sahip stadyum, 2017 yılında açıldı.
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GAZİANTEP STADYUMU
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GAZİANTEP STADYUMU
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU37.829 kapasiteye sahip stadyum, 2014 yılında açıldı.
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
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TRABZON MEDİCAL PARK STADYUMU43.223 kapasiteye sahip stadyum, 2016 yılında açıldı.
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TRABZON MEDİCAL PARK STADYUMU
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TRABZON MEDİCAL PARK STADYUMU
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TÜRK TELEKOM STADYUMU53.611 kapasiteye sahip stadyum, 2011 yılında açıldı.
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TÜRK TELEKOM STADYUMU
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TÜRK TELEKOM STADYUMU
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YENİ ESKİŞEHİR STADYUMU34.930 kapasiteye sahip stadyum, 2016 yılında açıldı.
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YENİ ESKİŞEHİR STADYUMU
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YENİ ESKİŞEHİR STADYUMU
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YENİ KOCAELİ STADYUMU34.712 kapasiteye sahip stadyum, 2018 yılında açıldı.
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YENİ KOCAELİ STADYUMU
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YENİ KOCAELİ STADYUMU
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ATATÜRK OLİMPİYATYeniden inşa edilecek ve 2023 yılında tamamlanacak stadyumun 92.208 kişilik kapasitesi olacak.
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ATATÜRK OLİMPİYAT
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ATATÜRK OLİMPİYAT
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ANKARAYeniden inşa edilecek stadyumun 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında 65.307 seyirci kapasitesine sahip olacak.