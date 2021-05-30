Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu)

KOLEKSİYONU TAMAMLADI

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Euroleague'i kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamladı.

Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes'in kupayı kazanmasıyla Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Euroleague'i kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.