Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu)

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon oldu. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 30.05.2021 - 23:42 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 00:13

Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 1
THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 2
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı 8 sayıyla etkili olan Anadolu Efes karşısında Davies ile 10 sayı bulan Barcelona, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 3
İkinci periyotta Barcelona, Bolmaro'nun kaydettiği sayılarla 12. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 25-24'e getirdi. İspanya temsilcisi, Higgins'in serbest atış çizgisinden sayılarıyla 15. dakikada farkı 5'e çıkardı: 29-24.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 4

Anadolu Efes, bu dakikadan sonra sahneye çıkan Larkin'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 19. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 29-36. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 5
Üçüncü çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-52.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 6
Higgins ile dış atışlardan skor üreten Barcelona karşısında Micic ve Larkin ile 16 sayı bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-58 önde girdi.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 7
Müsabakanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta Barcelona, 35. dakikada Mirotic'in pota altı sayısıyla eşitliği yakaladı: 69-69. Lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 69-72.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 8
Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, Larkin, Singleton ve Micic'in sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 5'e yükseltti: 74-79.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 9
Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, parkeden 86-81 galip ayrılarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 10

DÖRDÜNCÜ FİNALDE ŞAMPİYONLUK

Final Four'da dördüncü kez mücadele eden Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda finalde  CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmiş, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 11

KUPA İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.

Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 12

KOLEKSİYONU TAMAMLADI

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Euroleague'i kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamladı.

Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes'in kupayı kazanmasıyla Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Euroleague'i kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 13

Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.

Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 14

TÜRK BASKETBOLUNUN AVRUPA'DA 10. KUPASI

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Türkiye ilk Euorleague zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 15
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 16
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 17
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 18
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 19
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 20
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 21
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 22
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 23
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 24
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 25
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 26
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 27
Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu) - 28

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