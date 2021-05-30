Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes (Anadolu Efes-Barcelona maç sonucu)

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 30.05.2021 - 23:42 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 00:13
Anadolu Efes, bu dakikadan sonra sahneye çıkan Larkin'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 19. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 29-36. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu kazandı.
Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Euroleague'i kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamladı.
Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.
Anadolu Efes'in kupayı kazanmasıyla Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Euroleague'i kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.
Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.
Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.
Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.