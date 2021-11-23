Evinizde fit olmanın yolları

Spor yapmaya vakti olmayan kişiler için evde çok basit hareketlerle fit kalmak mümkün.

Gün içinde spor salonuna gitmek için vaktiniz yoksa, sadece birkaç hareketle formunuzu ve sağlığınızı korumayı başarabilirsiniz.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.