Evinizde fit olmanın yolları

Fit bir vücuda ulaşmak çoğu insanın istediği bir durum. Fakat bunun nasıl yapılacağı ve nereden başlanılacağı konusunda birçok bilinmeyen detay var. Hareketlerin nasıl çalışılması gerektiği, antrenman yaparken hangi kas gruplarına öncelik verilmesinin önemli olduğu gibi atlanılan noktaları sizler için anlattık. Ayrıca fit olmak isterken üzerinde durulmayan beslenme konusu hakkında da önerilerin bulunduğu galerimizde, siz de evde formda bir vücuda ulaşabileceksiniz. İşte evde fit olmanın yolları…

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 06:48

Evinizde fit olmanın yolları - 1

yapmaya vakti olmayan kişiler için evde çok basit hareketlerle fit kalmak mümkün.

Gün içinde spor salonuna gitmek için vaktiniz yoksa, sadece birkaç hareketle formunuzu ve sağlığınızı korumayı başarabilirsiniz.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Evinizde fit olmanın yolları - 2

Evde spor yaparken alınan verim tabii ki de spor salonundakiyle eş değer olmuyor.

Fakat ev şartlarında spor yapmanız da size güzel bir vücut postürü ve fit bir beden kazandırabilir.

Evinizde fit olmanın yolları - 3

Yaptığınız sporu güzel ve dengeli bir diyetle de desteklerseniz kısa zamanda hem çokça kilo verebilir, hem de formda bir vücuda ulaşabilirsiniz.

Gün içinde kalori alımınızı nasıl düşüreceğinizi bilmiyorsanız buradan diyetinize yardımcı olacak tüyoları öğrenebilirsiniz.

Evinizde fit olmanın yolları - 4

Sizler için hazırladığımız eğzersiz listesini sadece 1 adet dumbell kullanarak evinizde uygulayabilirsiniz.

Hareketleri uygularken sizi zorlayacak ağırlıklar seçmeye özen gösterin.

Evinizde fit olmanın yolları - 5

Fit bir vücut için çok az sayıda ekipmana ihtiyaç duyduğunuz bu listede, yoğunlukla kendi vücut ağırlığınızı kullanacağınız egzersizleri listeledik.

Hazırladığımız listeyi egzersizlerin ve kas gruplarının önceliklerine göre düzenledik.

Evinizde fit olmanın yolları - 6

İŞTE EVDE FORMDA KALMAK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 6 HAREKET

Evinizde fit olmanın yolları - 7

1. FREE SQUAT

4 set 15 tekrar

Evinizde fit olmanın yolları - 8

2. ŞINAV

4 set 12 tekrar

Evinizde fit olmanın yolları - 9

3. PLANK

3 set maksimum süre

Evinizde fit olmanın yolları - 10

4. TEK KOL DUMBELL ÇEKİŞ

4 set 12 tekrar

Evinizde fit olmanın yolları - 11

5. DUMBELL ÖN KOL

4 set 12 tekrar

  • Spora yeni başlayan bir bireyseniz düşük ağırlıklarla dahi bu harekti yaparak kas geliştirebilirsiniz.

Evinizde fit olmanın yolları - 12

6. DIPS ARKAKOL

4 set 12 tekrar

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