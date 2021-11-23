Evinizde fit olmanın yolları

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 06:48
Spor yapmaya vakti olmayan kişiler için evde çok basit hareketlerle fit kalmak mümkün.
Gün içinde spor salonuna gitmek için vaktiniz yoksa, sadece birkaç hareketle formunuzu ve sağlığınızı korumayı başarabilirsiniz.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Evde spor yaparken alınan verim tabii ki de spor salonundakiyle eş değer olmuyor.
Fakat ev şartlarında spor yapmanız da size güzel bir vücut postürü ve fit bir beden kazandırabilir.
Yaptığınız sporu güzel ve dengeli bir diyetle de desteklerseniz kısa zamanda hem çokça kilo verebilir, hem de formda bir vücuda ulaşabilirsiniz.
Gün içinde kalori alımınızı nasıl düşüreceğinizi bilmiyorsanız buradan diyetinize yardımcı olacak tüyoları öğrenebilirsiniz.
Sizler için hazırladığımız eğzersiz listesini sadece 1 adet dumbell kullanarak evinizde uygulayabilirsiniz.
Hareketleri uygularken sizi zorlayacak ağırlıklar seçmeye özen gösterin.
Fit bir vücut için çok az sayıda ekipmana ihtiyaç duyduğunuz bu listede, yoğunlukla kendi vücut ağırlığınızı kullanacağınız egzersizleri listeledik.
Hazırladığımız listeyi egzersizlerin ve kas gruplarının önceliklerine göre düzenledik.
4 set 15 tekrar
4 set 12 tekrar
3 set maksimum süre
4 set 12 tekrar
4 set 12 tekrar
4 set 12 tekrar