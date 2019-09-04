Falcao taraftarla buluştu
Anadolu Ajansı, İHA
Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. İmza törenine Kolombiyalı golcü Radamel Falcao damga vurdu.
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1Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi.
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2Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı.
Milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi ise yer almadı.
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3Töreni izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombineleriyle giriş yaparken ayrıca 250 TL değerinde GS Store’dan alışveriş yapan taraftarlar da imza törenini ücretsiz izledi. Diğer taraftarlar ise Passolig’den 23 TL karşılığında biletlerini aldı.
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4İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Futbolcu çıkış tünelinden tek tek anons edilerek sahaya giren yeni transferler, taraftarların tezahüratları eşiğinde kırmızılı halıdan geçerek platformdaki yerini aldı.
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5Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Çok gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde maaşın belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF’e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız” diye konuştu.
Başkan Cengiz, ayrıca bugün doğum günü olan Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum gününü de kutladı.
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6İmza törenine Kolombiyalı golcü Radamel Falcao damga vurdu.
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7Sarı-kırmızılı taraftarlar, Falcao’ya yoğun ilgi gösterirken, tezahüratlarla yıldız oyuncuya destek verdi.
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8Ayrıca 33 yaşındaki futbolcu taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Falcao sahaya çıktığında taraftarlar tribünlerde meşale yaktı.
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9Sarı-kırmızılı taraftarlar imza törenine yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım sağlayan taraftarların sayısı da belli oldu. Stadyumda töreni takip etmek için toplam 25 bin seyirci yer aldı.
Yeni transferleri tek tek tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla "Hoş geldin" dedi.
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