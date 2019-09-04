Falcao taraftarla buluştu

Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı. Milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi ise yer almadı.

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Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Çok gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde maaşın belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF’e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız” diye konuştu.

Başkan Cengiz, ayrıca bugün doğum günü olan Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum gününü de kutladı.