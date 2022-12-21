Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.