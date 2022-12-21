Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Fas Milli Takımi, başkent Rabat'ta coşkuyla karşılandı. Fas Kralı, Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 1

Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 2

Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 3

Rabat emniyet makamları Fas Milli Takımı'nın geçeceği güzergahların güvenliği için 8 bini aşkın polis görevlendirdi.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 4

Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da toplu kutlamaların güvenliği için birtakım protokoller uygulandığı ifade edildi.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 5

OYUNCULARA KRALİYET NİŞANI

Fas Kralı 6. Muhammed de, Fas milli takım oyuncularına  Dünya Kupası'ndaki performanslarından dolayı kraliyet nişanı verdi.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 6

Fas haber ajansında yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

Fas Kralı'nın tüm milli takım ekibine kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 7

Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 8
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 9
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 10
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 11
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 12
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 13

Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.

Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 14
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 15
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı - 16

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