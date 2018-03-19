Federer ilk kez yenildi
Anadolu Ajansı
Tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Federer'e, 2018'deki ilk yenilgisini tattıran Del Potro, Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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1Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Arjantinli Juan Martin Del Potro, kadınlarda ise Japon Naomi Osaka kazandı.
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2ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, geçen yıl da dahil 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile 2013'ten sonra bir kez daha finale çıkan Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaştı.
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36 numaralı seribaşı Del Potro, dünya 1 numarası Federer'i 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu
yaşadı.
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4Federer'e karşı oynadığı 25. maçta 7. galibiyetini alan 29 yaşındaki Del Potro, kariyerindeki 22. tekler şampiyonluğuna uzandı.
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5Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer ise 2018'de çıktığı 18. karşılaşmada ilk mağlubiyetini aldı.
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6Tek kadınlar finali ise 20 yaşındaki raketler Naomi Osaka ile Daria Kasatkina'yı karşı karşıya getirdi.
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7Dünya 44 numarası Japon Osaka, sıralamanın 19'uncu basamağındaki Rus Kasatkina'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup etti. Osaka böylece WTA turnuvalarındaki ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.