Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1 yenerek lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi. Karşılaşmayı son dakikalarda attıkları golle kazanan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve futbolcular sevinç yaşadı.
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