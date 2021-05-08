Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1 yenerek lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi. Karşılaşmayı son dakikalarda attıkları golle kazanan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve futbolcular sevinç yaşadı.

08.05.2021 - 23:52

Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 1
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 2
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 3
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 4
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 5
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 6
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 7
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 8
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 9
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 10
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 11
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 12
Fenerbahçe 90+6. dakikada attığı golle kazandı - 13

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