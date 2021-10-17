Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol)

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'de Kim Min-jae 23. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Trabzonspor liderliğe yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 17.10.2021 - 20:59 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 03:35

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 1
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Medical Park Stadı'nda karşılaştı.
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 2

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. 

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 3
Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 4

23. dakikada Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 5

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 6
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 7
83. dakikada Cornelius, ceza alanı içinde Szalai ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu.
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 8

VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 9
87'nci dakikada Bakasetas, yerden kullandığı penaltıda topu sağ köşeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 10

90. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius'un şutunda top, kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlak, filelere gitti: 3-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 11

ZİRVE TRABZONSPOR'UN

Trabzonspor, puanını 21'e yükselterek 19 puanda kalan Fenerbahçe'den liderliği devraldı.

En son ligin 3. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 5 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 12

BAKASETAS'TAN 9 MAÇTA 7 GOL

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, gollerini sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 9 maçta 7 gole ulaştı.

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 13

FENERBAHÇE 3 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, ligde 3 hafta aradan sonra puan kaybetti.

Bu sezon deplasmandaki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler; GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 14
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 15
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 16
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 17
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 18
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 19
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 20
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 21
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 22
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 23
Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi (Dev maçta 4 gol) - 24

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