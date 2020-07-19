Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BU SEZON DERBİLERDE GOLÜ YOK

Burak Yılmaz, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi.



Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.



Bu sezon Beşiktaş'ın ilk derbisi olan ve Galatasaray'ı 1-0 yendikleri mücadeleyi kaçıran Burak, diğer 2 karşılaşmada ise oynamasına rağmen gol sevinci yaşamadı.



Beşiktaş, söz konusu bu 2 müsabakada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilirken, yine deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.



BEŞİKTAŞ'TAKİ DERBİ ŞANSIZLIĞINI GEÇEN SEZON KIRDI



Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı.



Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.



Söz konusu karşılaşmaya kadar Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.



GALATASARAY FORMASIYLA 2 DERBİ GOLÜ



Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.



Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.



Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.