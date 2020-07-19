Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü yapılacak derbinin saat kaçta yapılacağı, hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair detaylar...

İHA - ntv.com.tr 19.07.2020 - 11:24

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 1

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar (bugün)  günü saat 21.00'de başlayacak.

Maçın hakemliğini Halil Umut Meler yapacak. Hakem yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 2
Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 3

ATİBA HUTCHİNSON VE BURAK YILMAZ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 4

N'KOUDOU CEZALI


Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.


Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 5

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 6

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 7

BURAK YILMAZ GOLLE DÖNMEK İSTİYOR


Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz, gollerine derbiyle dönmek istiyor.

Ligde oynadığı son iki karşılaşma olan Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol atamayan Burak, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı ise forma giyememişti.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran Burak, forma giymesi ve gol atması durumunda bu sevinci 2 maçın ardından yeniden yaşayacak.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 8

BU SEZON DERBİLERDE GOLÜ YOK

Burak Yılmaz, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.

Bu sezon Beşiktaş'ın ilk derbisi olan ve Galatasaray'ı 1-0 yendikleri mücadeleyi kaçıran Burak, diğer 2 karşılaşmada ise oynamasına rağmen gol sevinci yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu bu 2 müsabakada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilirken, yine deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ DERBİ ŞANSIZLIĞINI GEÇEN SEZON KIRDI

Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Söz konusu karşılaşmaya kadar Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.

GALATASARAY FORMASIYLA 2 DERBİ GOLÜ

Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 9

FENERBAHÇE, MURİC'E GÜVENİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, bu sezon Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertli takımda istikrarlı bir şekilde görev yapan Muric, ligde oynanan 32 maçta 2'si sonradan olmak üzere 31 maçta forma giydi.

26 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda takımı adına 15 gol kaydetti.

DEPLASMANDA DAHA SUSKUN

Vedat Muric, bu sezon ev sahibi oldukları maçlara göre deplasmanlarda suskun kaldı.

Ligde oynanan 32 karşılaşmada 15 gol bulan Muric, bunların 11'ine seyircisi önünde imza attı.

Muric, deplasmanlarda ise sadece 4 gol atabildi.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 10

BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Süper Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol atmayı başarmıştı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da görev yapan Kosovalı oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol bulmuştu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 11

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