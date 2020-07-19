Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İHA - ntv.com.tr 19.07.2020 - 11:24
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar (bugün) günü saat 21.00'de başlayacak.
Maçın hakemliğini Halil Umut Meler yapacak. Hakem yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.
Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Burak Yılmaz, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.
Bu sezon Beşiktaş'ın ilk derbisi olan ve Galatasaray'ı 1-0 yendikleri mücadeleyi kaçıran Burak, diğer 2 karşılaşmada ise oynamasına rağmen gol sevinci yaşamadı.
Beşiktaş, söz konusu bu 2 müsabakada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilirken, yine deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ'TAKİ DERBİ ŞANSIZLIĞINI GEÇEN SEZON KIRDI
Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı.
Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.
Söz konusu karşılaşmaya kadar Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.
GALATASARAY FORMASIYLA 2 DERBİ GOLÜ
Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.
Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.
Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.
Süper Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamıştı.
Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol atmayı başarmıştı.
Geçen sezon Çaykur Rizespor'da görev yapan Kosovalı oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol bulmuştu.