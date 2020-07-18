Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü yapılacak derbinin saat kaçta yapılacağı, hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair detaylar...

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İHA - ntv.com.tr 18.07.2020 - 10:36

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini Halil Umut Meler yapacak. Hakem yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.



Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor.



Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

ATİBA HUTCHİNSON VE BURAK YILMAZ DÖNÜYOR Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.



Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.





N'KOUDOU CEZALI

Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak.



BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.







Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

4 İSİM CEZA SINIRINDA Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.