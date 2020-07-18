Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İHA - ntv.com.tr 18.07.2020 - 10:36
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.
Maçın hakemliğini Halil Umut Meler yapacak. Hakem yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.
Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.