Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmada (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
Kritik derbi beIn SPORTS ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Kadıköy'de ev sahipliği yapacak Fenerbahçe Beşiktaş karşısına 4 eksikle çıkacak.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek derbi biletleri Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü (dün) satışa sunulurken 20 Aralık Cuma (bugün) ise genel biletler satışa sunuldu.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. HABERE GİT
Süper Lig'in 16 haftasında Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Beşiktaş'ın 27 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ise 25 puanla grupta 5. sırada yer alıyor.