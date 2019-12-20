Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 16 haftasında futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Moses sakatlı nedenleri ile forma giyemeyecek. 4 eksikli Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Beşiktaş'ta ise N’Koudou’nun 2 haftalık tedavisi biterek Beşiktaş'a sevinç yaşattı. Derbiyi ise Cüneyt Çakır yönetecek. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta, Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda, nerede? Süper Lig güncel puan durumu... İşte merak edilen detaylar...

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, FIFA kokartlı Cüneyt Çakır yönetiminde, Süper Lig'in 16. haftasında kritik zirve yarışı devam ederken gerçekleşecek.

Kritik derbi NTV ve NTVSpor'da

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEREDE?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmada (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Kritik derbi beIn SPORTS ekranında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Kadıköy'de ev sahipliği yapacak Fenerbahçe Beşiktaş karşısına 4 eksikle çıkacak.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek derbi biletleri  Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü (dün) satışa sunulurken 20 Aralık Cuma (bugün) ise genel biletler satışa sunuldu.

KRİTİK DERBİYE CÜNEYT ÇAKIR

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. HABERE GİT

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'in 16 haftasında Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Beşiktaş'ın 27 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ise 25 puanla grupta 5. sırada yer alıyor.

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