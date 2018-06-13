Fenerbahçe Doğuş şampiyon oldu!
DHA, Ntvspor, Anadolu Ajansı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçerek şampiyon oldu.
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçerek şampiyon oldu.
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Sarı-lacivertlilerin sezon başından şampiyonluğa uzanan sezonunu hatırlayalım....
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3Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3. lig şampiyonluğunu taraftarı önünde kazandı.
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4Sarı lacivertliler sezona Doğuş Grubu’yla iş birliği yaparak başladı.
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5Geçen sezonki başarılarda önemli rol oynayan Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh ve Pero Antic’in ayrılması üzerine kadro, Brad Wannamaker, Nicolo Melli, Marko Guduric ve Jason Thompson ile güçlendirildi.
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6Fenerbahçe Doğuş, hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Euroleague'de son şampiyon unvanıyla yoğun bir maç takvimine girdi. Sarı lacivertliler ligde ilk devreyi 13 galibiyet 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamla
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7İkinci yarının ilk maçında Banvit'e 63-61 yenilen Fenerbahçe Doğuş, bu tarihten sonra adeta mağlubiyeti unuttu. Zeljko Obradovic’in öğrencileri, kalan 14 maçı da kazanarak normal sezonu zirvede tamamladı.
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8Fenerbahçe Doğuş, çeyrek ve yarı final serilerini kayıpsız geçti. Şampiyonluk mücadelesinde rakip, TOFAŞ'tı.
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9Seri Ataşehir'de başladı. Fenerbahçe Doğuş bu maçta rakibini 40 sayı farkla yendi.
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10İkinci karşılaşmayı da 86-78 kazanan sarı lacivertliler hem ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı, hem de final serisini Bursa’ya 2-0’lık avantajla taşıdı.
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11TOFAŞ, son anları büyük çekişmeye sahne olan üçüncü maçı 3 sayı farkla 91-88 kazandı. Serinin dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş işi sıkı tuttu.
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12Yalnızca dış atışlardan 45 sayı bulan Obradovic’in öğrencileri maçı 95-77 kazandı ve seriyi İstanbul'a 3-1'lik avantajla taşıdı.
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13Yani alınacak bir galibiyet sarı lacivertlilere şampiyonluğunu getirecekti. Öyle de oldu, Fenerbahçe Doğuş şampiyonluk kupasını Ataşehir’de taraftarı önünde kaldırdı.
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14Fenerbahçe Doğuş üst üste 3., toplamda 9. lig şampiyonluğunu kazanırken, Zeljko Obradovic 4. süper lig zaferini yaşadı.
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