Fenerbahçe 'Sinyor'unu uğurluyor (Can Bartu'ya veda)

1 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece hayatını kaybeden efsane futbolcu Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda tören düzenleniyor. Törene futbolcularla birlikte teknik adamlar ve yöneticiler de katılıyor.

2 Bartu'nun cenaze namazı Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındıktan sonra Zincirlikuyu'da defnedilecek.

3 Bartu için düzenlenen törende konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Bir efsanemizi daha uğurlamak için buradayız. Bizi yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan herkes teşekkür ediyorum. Törenimize devletimizi temsilen teşrif eden, iyi bir Fenerbahçeli olan Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederiz. "

4 "Vefat haberinin geldiği andan itibaren ulaşan, üzüntüsünü paylaşanlara teşekkür ediyorum. Örnek kişiliği ve asil duruşuyla, lafını esirgemeyen dobra karakteri, sıra dışı hikayeleri ve eşsiz başarılarıyla; her şeyden öteye iyi insalığıyla efsane olmuş, adını altın harflerle tarihe yazdırmış çok büyük bir Fenerbahçeli’yi kaybettik. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun"

5 CAN BARTU KİMDİR? 30 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez Basketbol Milli Takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.







6 1955 – 1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli oldu. 1958'de Türkiye–Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in yerine son yedi dakikada kaleye geçti ve bu maçta, Türk milli takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.





