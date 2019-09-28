Fenerbahçe taraftarı stada ulaştı (Ali Koç böyle uğurladı)
DHA, İHA
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar stada giriş yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe stadından taraflarları bizzat uğurladı.
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1Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada geldi.
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2Kadıköy'de buluşan taraftar, passolig ve kimlik kontrollerinin ardından toplu halde otobüslere alındı.
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3Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen 2 bin 500 Fenerbahçeli, kendilerine tahsis edilen otobüslerden tezahüratlarla inerek stadyuma giriş yaptı.
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4Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy'de taraftarlarla bir araya gelerek maç öncesinde hepsine selam verdi ve iyi yolculuklar diledi.
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5Taraftarlar da stada girerken Ali Koç lehine tezahüratlarda bulundu.
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6Öte yandan daha önceki derbilerde otobüslerin camlarının kırıldığı görülürken, bu maç öncesinde taraftarların otobüslere herhangi bir zarar vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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