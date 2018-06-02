Fenerbahçe'de tarihi seçim
ntv.com.tr
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu Ülker Stadı'nda yapıldı. Kongrede konuşma yapan Ali Koç, mevcut yönetime tepki gösterdi. Koç, Aziz Yıldırım'a "Siz de Fenerbahçe'den büyük değilsizni" diye seslendi. Aziz Yıldırım ise Koç'a "Futbolun başına sen geç, ben amatör branşları yöneteyim" teklifinde bulundu.
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1Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ilk günü tamamlandı.
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2Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tarihi kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışıyor.
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Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kongrede kürsüye ilk önce Ali Koç geldi.
Yönetimi 3 Temmuz'daki "dik duruşu" için tebrik eden Ali Koç, Aziz Yıldırım'a seslendi ve "Sayın başkanım, her zaman 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz" dedi.
3 Temmuz'ın Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen Koç, "Beni kaçmayla ima ettiniz. Sonra yanımdaydı dediniz. Vicdanı olan, konuya adil olan beni suçlayamaz. Ben her şey 3 Temmuz'a bağlanamaz derken neyi ifade ediyorum. Ben her şey 3 Temmuz'a bağlanamaz derken aslında konuşmamın başında dediğim gibi; yönetim şeklinden bahsediyorum. Ben nasıl 3 Temmuz'u hafife alabilirim? Artık yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı şimdi" diye konuştu.HABERE GİT
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4Ali Koç'un konuşmasının sonlarına doğru sırasında gerginlik çıktı. Aziz Yıldırım'ın da müdahale ettiği gerginlik nedeniyle Koç konuşmasını tamamlamadan kürsüden ayrıldı.VİDEO
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5Ardından kürsüye Aziz Yıldırım geldi. "Sayın Ali Koç... Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim verecek" diyen Yıldırım, "Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına sen geç. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Bu yarışın kazananı Fenerbahçe olsun" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, "Ali Koç... Sen 12 Mayıs 2012'de şampiyonluk kaybedilirken burada değil miydin? Ben hapisteydim, ben burada olsaydım, Galatasaray burada kupa kaldıramazdı" diye konuştu.
"Alex'i benim kadar sevemezsiniz ama ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum" diyen Yıldırım, şunları söyledi: Ben kalktım, beni yuhaladınız. Ben tek başıma kalktım, hepinize rağmen Alex'i alkışladım. Çünkü o benim sporcumdu, ben onu seviyordum. Gitmesi gerekiyordu gönderdim.VİDEO İZLE
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KOÇ: NE VERİYORSANIZ BEN BİR FAZLASINI VERİYORUMAziz Yıldırım'ın kendisi ile ilgili dediklerine cevap vermek için kürsüye tekrar gelen Ali Koç, Yıldırım'ın kendi destekçisi olan bir kişinin ve abisinin Galatasaraylı olduğu eleştirilerine yanıt verdi. Koç, Yıldırım'ın mali destek ile ilgili çağrısına ise, "Madem vardı, bu zaman kadar neden vermediniz, illa aday mı olmam gerekiyordu" cevabını verdi. Koç kürsüden inerken, "Siz ne veriyorsunuz ben bir fazlasını veriyorum" dedi. VİDEO
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YILDIRIM'DAN 150 MİLYON EURO SÖZÜSon olarak kürsüye çıkan Aziz Yıldırım şu cümleyi kurdu: "Seçildiğimde 150 milyon euroyu, sponsorlarla birlikte vereceğim. Kendisi de versin. Kulübün parası olsun. Bir fazlası olmasın. Haydi görelim" dedi. VİDEO
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8İşte gün boyu yaşananlar...
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9Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı.
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10İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi.
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11İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.
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LİSTELER BELLİ OLDUFenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları yönetim listelerini seçim divan başkanlığı'na iletti.
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13Aziz Yıldırım'ın listesi şöyle: Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.
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14Ali Koç'un yönetim listesi ise şöyle: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.
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ALİ ŞEN İLE AZİZ YILDIRIM ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG
Olağan Seçimli Genel Kurul'da konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ile Aziz Yıldırım arasındaki esprili diyalog kongreye damga vurdu.
Yıldırım, Ali Şen'in kongrede konuşma yaptıktan sonra kendisiyle tokalaşması üzerine "Değerli Fenerbahçeliler. Ali Şen Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun" dedi. HABERE GİT
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16Seçimlerde kullanılacak renk pusulaları da belli oldu. Buna göre; Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç beyaz pusulayı kullanacak.
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17Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük yaptığı konuşmada ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. " VEFA KÜÇÜK'ÜN KONUŞMASI
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18Genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise altyapı projelerine dikkat çekti. Mosturoğlu, "Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz" dedi. MOSTUROĞLU'NUN KONUŞMASI
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19Salonda kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde
bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi.HABERE GİT
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