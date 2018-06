Fenerbahçe'de tarihi seçim

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kongrede kürsüye ilk önce Ali Koç geldi.

Yönetimi 3 Temmuz'daki "dik duruşu" için tebrik eden Ali Koç, Aziz Yıldırım'a seslendi ve "Sayın başkanım, her zaman 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz" dedi.



3 Temmuz'ın Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen Koç, "Beni kaçmayla ima ettiniz. Sonra yanımdaydı dediniz. Vicdanı olan, konuya adil olan beni suçlayamaz. Ben her şey 3 Temmuz'a bağlanamaz derken neyi ifade ediyorum. Ben her şey 3 Temmuz'a bağlanamaz derken aslında konuşmamın başında dediğim gibi; yönetim şeklinden bahsediyorum. Ben nasıl 3 Temmuz'u hafife alabilirim? Artık yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı şimdi" diye konuştu.