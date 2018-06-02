Fenerbahçe'de tarihi seçim

Ardından kürsüye Aziz Yıldırım geldi. "Sayın Ali Koç... Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim verecek" diyen Yıldırım, "Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına sen geç. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Bu yarışın kazananı Fenerbahçe olsun" ifadelerini kullandı.Yıldırım, "Ali Koç... Sen 12 Mayıs 2012'de şampiyonluk kaybedilirken burada değil miydin? Ben hapisteydim, ben burada olsaydım, Galatasaray burada kupa kaldıramazdı" diye konuştu."Alex'i benim kadar sevemezsiniz ama ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum" diyen Yıldırım, şunları söyledi: Ben kalktım, beni yuhaladınız. Ben tek başıma kalktım, hepinize rağmen Alex'i alkışladım. Çünkü o benim sporcumdu, ben onu seviyordum. Gitmesi gerekiyordu gönderdim.