Fenerbahçe'de tarihi seçimi kazanan Ali Koç 37. başkan oldu

1 Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tarihi kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarıştı. Kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenen kongreye rekor katılım gerçekleşti. 21 bin 350 üyenin katıldığı ve rekor kırıldığı Fenerbahçe Kongresi'nde oy verme işlemi sona erdi ve oylar sayıldı. Sayım devam ederken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'ndan ayrıldı. Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç oldu. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de Ali Koç'u tebrik etti. HABERE GİT

2 Divan Başkanı Küçük'ün açıkladığı resmi sonuçlara göre 20 bin 736 geçerli oy kullanıldı. Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy alırken, başkan seçilen Ali Koç 16 bin 092 oy aldı.

3 "KENDİMİZDEN ÇOK EMİNDİK" Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, "Kendimizden çok emindik. Kazanan, fark atacaktı. Bu yolda kimseye biat etmedik. Kimseden menfaat beklemedik. Bir kampanya bu kadar organiz olabilirdi. Bu sizin sayenizde oldu. Gittiğim her yerde, "herkes yolcu taraftar hancı" dedim. Ben de bir taraftarım. Teşekküre başlasam sahura kadar burada kalırım. Ben size, siz bana inandınız. Sizleri mahcup edecek bir şey yapmamak için ben ve arkadaşlarım camiaya layık olmak için itinayla davrandık. Çok küçük bir ekibim vardı. Biz sadece sizlere aracı olduk."

4 "MUTLU OLMAYA GURUR DUYMAYA HAZIR OLUN" "Bu yola çıkarken Burhan Karaçam'a gittim, "Var mısın" dedim. "Sonuna kadar varım" dedi. Finansal çalışmalar yaptık. Hep onu çalıştık. Semih Özsoy ile yönetim kurulundaydık. Onunla çok da haşır neşir değildik, taa ki 3 Temmuz'u yaşayıncaya kadar. Bir kısmını burada gördüğünüz bu arkadaşlarla yola çıktık. "Tam zamanı şimdi" sloganını onlar buldu. Sizlerle iletişim yapmamızı, sosyal medya hizmetini bu arkadaşlar sayesinde takip ettik. Ona göre adımlarımızı attık. Kendimiz inandık ama her zaman mütevazi davrandık. İyilik kazanacak dedik, iyilik kazandı. Hepinize ne kadar teşekkür etsem, saatlerce bekliyorsunuz. Siz de aslında milyonların vitrinisiniz. Hep beraber başardık. Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Biliyorum beklentiniz yüksek. Mutlu olmaya gurur duymaya hazır olun" dedi.

5 "EFSANE BAŞKAN OLMAYI FAZLASIYLA HAK ETMİŞTİR" "Bu süreç bitti. Kızgınlık yok. Ne yaşandıysa yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Bir sözüm de başkanımız sayın Aziz Yıldırım'a. Sayın Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. Aziz Yıldırım olmasaydı, Türkiye'deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Göreceksiniz yakın zamanda Türkiye'de müthiş basketbol sahaları olmazdı. O olmasaydı bizim salonumuz da olmazdı. Hayatta herkesin artıları eksileri vardır. Başkanımızın Fenerbahçe'ye kattıklarından dolayı her şeyiyle efsane başkan olmayı fazlas��yla hak etmiştir. En büyük kahramanlığı da 3 Temmuz'da göstermiştir. Kendisi direk hedef alınmıştır"

6 "12 Mayıs'ta burada neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Resmen taraftarımıza tuzak kuruldu. Sahaya inmesi istendi. Maç başlamadan gaz sıkılmıştı. Bütün bize karşı güçlerin en güçlü olduğu dönemde en zayıf anımızda dimdik ayakta durdu. Camia olarak dimdiktik, diriydik; sonra yorulduk. Yorulmaya hakkımız yok. Hakkımız bize verilinceye kadar ve bu uzun süre olacak. Kimse bizimde başa çıkamaz."

7 ALİ KOÇ KİMDİR? 2 Nisan 1967'de dünyaya gelen Ali Koç, evli ve iki çocuk babası. Fenerbahçe'nin yeni başkanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstleniyor. ALİ KOÇ'UN EĞİTİMİ Harvard Üniversitesi, Boston, Massachusetts, A.B.D. - İşletme Fakültesi, Master Rice Üniversitesi, Houston, Texas, A.B.D. - İşletme Fakültesi Harrow School, Londra, İngiltere - Matematik, Ekonomi ve Coğrafya yüksek derece

8 Vefa Küçük: Salı günü yeni başbaknımıza burada stadımızda taraftarımızın önünde mazbatasını vermek istiyoruz.

9 Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı. AYDINLAR YUHALANDI



Bu arada oy kullanmak üzere genel kurula gelen Mehmet Ali Aydınlar, tribünlerde bulunan üyeler tarafından yuhalandı Kongre üyeleri; "Mehmet Ali Aydınlar dışarı, hain Aydınlar" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdiler. HABERE GİT

10 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 36 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım'ın oy pusulasını kızı sandığa attı. Yıldırım'ın eşi de oy verdi. Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullandı.

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