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Fenerbahçe'den Galatasaray koreografisi

Anadolu Ajansı, Ntvspor

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisinde ezeli rakibine göndermede bulunulan bir koreografi sergiledi.

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    Fenerbahçeli taraftarlar rakiplerine gönderme yapan bir koreografi şova imza attı.
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    Tüm tribünler ellerindeki sarı-lacivertli kartonları kaldırdı.
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    Daha sonra Spor Toto Tribünü'nde Galatasaray'ın Kadıköy'de son galibiyetinin 1999 yılında olduğu belirtilerek, açılan dev pankartta "Gelenekte 19. yıl" yazıldı. Bu pankartın altında ise "Yönetmen Fenerbahçe." yazısı yer aldı.
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    Bu pankartın ardından aynı tribünde 3 boyutlu bir görsel sergilendi. Görselde, bir Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkati çekti.
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    Fenerbahçeli taraftarlar rakiplerine gönderme yapan bir koreografi şova imza attı.
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