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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Şükrü Saraçoğlu'nda

ntv.com.tr

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Yanal, ikinci kez Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çimlerine ayak bastı.

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    Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
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    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a 'yuvana hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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    Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni yönetim kurulu üyeleri Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Damien Comolli eşliğinde gezen Yanal, ardından soyunma odalarını dolaştı.
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    Sezona Phillip Cocu ile başlayan ve şu anda Erwin Koeman ile yoluna devam eden
    Fenerbahçe, Akhisarspor'a kaybettiği haftada 17. sıraya geriledi.
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    Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapmıştı. Bu
    Fenerbahçe'nin 19. ve son lig zaferiydi.
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