Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? (Phillip Cocu sonrası liste kabarıyor)
ntv.com.tr
Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe için, basında çıkan teknik direktör iddialarına her gün yenisi ekleniyor. İşte spor medyasında sarı-lacivertliler için ismi geçen adaylar...
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ERSUN YANALFenerbahçe'yi en son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal için taraftarın etkisi büyük. Cocu'nun gideceği konuşulduğu günden veri medyada en çok ismi geçen aday Ersun Yanal. Yanal'ın konuyla ilgili soruları yanıtlarken, "Kulübümüz" demesi dikkat çekti.
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2Ersun Yanal ile birlikte ismi en çok dile getirilen isim Aykut Kocaman oldu. Ancak basında en çok söylenen başkan Ali Koç'un da içinde bulunduğu yönetimdeki bazı isimler ve taraftarın büyük kısmının Kocaman fikrine sıcak bakmaması.
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ZELJKO BUVACSon günlerde adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri de Zeljko Buvac. Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'un 17 yıldır yardımcılığını yapan 57 yaşındaki isim geçtiğimiz sezon sonunda İngilizlerle yollarını ayırmıştı.
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ARSENE WENGERSezon başında da Fenerbahçe için adı geçen isimlerden biri olan Arsene Wenger yine basında yer isimlerden. Boşta olan Fransız teknik adamın kariyeri ve futbol bilgisi ile takımı toparlayabileceği belirtiliyor.
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ALEX-CARLOSBugün spor medyasında, Fenerbahçe eski yıldızları Alex de Souza ve Roberto Carlos ikilisinin takımın başına geçme ihtimali de yer aldı.
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CRİSTOPH DAUMFenerbahçe'de daha önce iki şampiyonluk yaşayan Daum yine ismi geçenler arasında. Son olarak Romanya milli takımında görev yapan 64 yaşındaki hocanın, "Her zaman Fenerbahçe'de görev yapmaya hazırım" sözlerine yer veriliyor.
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VİNCENZO MONTELLAYine medyada yer alan isimlerden biri de geçtiğimzi sezon Sevilla'yı çalıştıran 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella.
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QUİQUE FLORESGeçtiğimiz sezon Espanyol takımını çalıştıran ve sezonun bitimine iki hafta kala yollarını ayıran Flores de yazılan isimler arasında. 53 yaşındaki İspanyol hoca Atletico Madrid, Valencia, Watford ve Benfica gibi takımları çalıştırdı.
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MİRCEA LUCESCUYine bugün gazetelerde yer alan iddialardan birisi de A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu. Rumen hocanın kulüp takımı çalıştırmaya sıcak baktığı ancak böyle bir durumda federasyonun takınacağı tavrın önemli olduğu vurgulandı.