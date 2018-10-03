Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? (Phillip Cocu sonrası liste kabarıyor)

1 ERSUN YANAL Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal için taraftarın etkisi büyük. Cocu'nun gideceği konuşulduğu günden veri medyada en çok ismi geçen aday Ersun Yanal. Yanal'ın konuyla ilgili soruları yanıtlarken, "Kulübümüz" demesi dikkat çekti.

2 Ersun Yanal ile birlikte ismi en çok dile getirilen isim Aykut Kocaman oldu. Ancak basında en çok söylenen başkan Ali Koç'un da içinde bulunduğu yönetimdeki bazı isimler ve taraftarın büyük kısmının Kocaman fikrine sıcak bakmaması.

3 ZELJKO BUVAC Son günlerde adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri de Zeljko Buvac. Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'un 17 yıldır yardımcılığını yapan 57 yaşındaki isim geçtiğimiz sezon sonunda İngilizlerle yollarını ayırmıştı.

4 ARSENE WENGER Sezon başında da Fenerbahçe için adı geçen isimlerden biri olan Arsene Wenger yine basında yer isimlerden. Boşta olan Fransız teknik adamın kariyeri ve futbol bilgisi ile takımı toparlayabileceği belirtiliyor.

5 ALEX-CARLOS Bugün spor medyasında, Fenerbahçe eski yıldızları Alex de Souza ve Roberto Carlos ikilisinin takımın başına geçme ihtimali de yer aldı.

6 CRİSTOPH DAUM Fenerbahçe'de daha önce iki şampiyonluk yaşayan Daum yine ismi geçenler arasında. Son olarak Romanya milli takımında görev yapan 64 yaşındaki hocanın, "Her zaman Fenerbahçe'de görev yapmaya hazırım" sözlerine yer veriliyor.

7 VİNCENZO MONTELLA Yine medyada yer alan isimlerden biri de geçtiğimzi sezon Sevilla'yı çalıştıran 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella.

8 QUİQUE FLORES Geçtiğimiz sezon Espanyol takımını çalıştıran ve sezonun bitimine iki hafta kala yollarını ayıran Flores de yazılan isimler arasında. 53 yaşındaki İspanyol hoca Atletico Madrid, Valencia, Watford ve Benfica gibi takımları çalıştırdı.