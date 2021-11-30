FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 11:35

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 1

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, İngiltere'de Manchester City forması giyen Riyad Mahrez ile Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Erik Lamela da yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan ilk oylama, 10 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylamanın ardından 17 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 2

Hamit Altıntop'un A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle 2010'da kazandığı ödülü, 2009'da Cristiano Ronaldo, 2011'de Neymar, 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle Miroslav Stoch, 2013'te Zlatan Ibrahimovic, 2014'te James Rodriguez, 2015'te Wendell Lira, 2016'da Mohd Faiz Subri, 2017'de Olivier Giroud, 2018'de Muhammed Salah, 2019'da Daniel Zsori ve geçen yıl da Heung-min Son almıştı.

2021 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 3

Luis Diaz (Kolombiya): Brezilya-Kolombiya (Kupa Amerika)

https://www.youtube.com/watch?v=G6HJFaQFvtU&t=4s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 4

Gauthier Hein (Fransa): Chamois Niortais-AJ Auxerre (Fransa 2. Ligi)

https://www.youtube.com/watch?v=dVJGC6UFYkk&t=2s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 5

Erik Lamela (Arjantin): Arsenal-Tottenham Hotspur (Premier Lig)

https://www.youtube.com/watch?v=UJhvsaRnSdI&t=1s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 6

Valentino Lazaro (Avusturya): Bayer 04 Leverkusen-Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

https://www.youtube.com/watch?v=mnvK7ZS8c1A&t=1s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 7

Riyad Mahrez (Cezayir): Zimbabwe-Algeria (Avrupa Uluslar Kupası Elemeleri)

https://www.youtube.com/watch?v=Fg_D5Q4nLEw&t=15s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 8

Sandra Owusu-Ansah (Gana): Kumasi Sports Academy Ladies-Supreme Ladies (Gana Kadınlar Premier Ligi)

https://www.youtube.com/watch?v=dV30eNzJwO8&t=13s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 9

Vangelis Pavlidis (Yunanistan): Willem II-Fortuna Sittard (Hollanda Birinci Futbol Ligi)

https://www.youtube.com/watch?v=QpNPP7n3ukA&t=19s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 10

Daniela Sanchez (Meksika): Queretaro-Atletico de San Luis (Meksika Kadınlar Birinci Ligi)

https://www.youtube.com/watch?v=klWqBwD5j6c&t=19s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 11

Patrik Schick (Çekya): Çekya-İskoçya (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası)

https://www.youtube.com/watch?v=WY1cfGoycyY&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 12

Mehdi Taremi (İran): Chelsea-Porto (UEFA Şampiyonlar Ligi)

https://www.youtube.com/watch?v=iWHpL9iB5ZQ&t=1s&ab_channel=FIFATV

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı - 13

Caroline Weir (İskoçya): Manchester City-Manchester United (İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

https://www.youtube.com/watch?v=YLJIoOqWrfo&t=14s&ab_channel=FIFATV

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