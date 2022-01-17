Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu

2021 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 22:49 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 23:22

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 1

FIFA tarafından 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 2

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile FIFA'ya kayıtlı taraftarların katılımıyla yapılan oylama sonucunda FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 3

Üst üste ikinci kez ödülü alan Lewandowski, Muhammed Salah (Liverpool) ve Lionel Messi'yi (Barcelona/Paris Saint-Germain) geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 4

En iyi kadın futbolcu ödülünü, İspanyol Alexia Putellas (Barcelona) aldı. Putellas, bu ödülü kazanan ilk İspanyol oldu.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 5

Chelsea'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alman Thomas Tuchel (Chelsea), erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 6

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiliz Emma Hayes (Chelsea) aldı.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 7

Senegalli Edouard Mendy (Chelsea), yılın erkek kalecisi ödülünü kazandı.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 8

Şilili Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon) yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 9

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Tottenham forması giyerken Arsenal maçında yaptığı rabona vuruşuyla fileleri havalandıran Arjantinli Erik Lamela kazandı.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 10

FIFA Fair Play Ödülü'nü, Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen'in fenalaştığı maçtaki rolüyle Danimarka A Milli Futbol Takımı ve takımın sağlık ekibi aldı.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 11

FIFA Taraftar Ödülü ise Eriksen'in fenalaştığı maçtaki desteğiyle Danimarka-Finlandiya taraftarlarına verildi.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 12

Kadınlarda FIFA Özel Ödülü'nün sahibi Christine Sinclair oldu. Kanadalı futbolcu, uluslararası müsabakalarda attığı 188 golle rekor kırmıştı.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu - 13

Erkeklerde FIFA Özel Ödülü'nün sahibi ise Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız futbolcu, milli takımlarda en çok gol atan oyuncu olduğu için ödüle layık görüldü.

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