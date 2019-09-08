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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada

ntv.com.tr

Filede Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasındaki final mücadelesi adeta nefesleri kesiyor. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle devam ediyor.

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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
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    1. SET

    1. SET
    Karşılaşmanın ilk setinin Filenin Sultanları 25-21 kazandı.
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    2. SET

    2. SET
    2. seti 25 - 21 kazanan Sırbistan, skoru eşitledi.
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    3. SET

    3. SET
    3. seti 25-21 alan Sırbistan 2-1 öne geçti.
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    4. SET
    Filenin Sultanları 4. seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi.
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