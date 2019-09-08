Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
ntv.com.tr
Filede Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasındaki final mücadelesi adeta nefesleri kesiyor. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle devam ediyor.
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1A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampyonası'nın finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
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1. SETKarşılaşmanın ilk setinin Filenin Sultanları 25-21 kazandı.
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2. SET2. seti 25 - 21 kazanan Sırbistan, skoru eşitledi.
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3. SET3. seti 25-21 alan Sırbistan 2-1 öne geçti.
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4. SETFilenin Sultanları 4. seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi.
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