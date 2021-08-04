Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaştı. 2-2'ye gelen mücadelede 15 sayı alan ekibin maçı kazanacağı Tie-Break setini kaybeden millilerimiz Tokyo 2020'ye veda etti.

ntv.com.tr 04.08.2021 - 05:33 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 05:50

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkmak için Güney Kore ile karşılaştı.
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 2

Ariake Arena'da oynanan mücadelede 3-2 Güney Kore'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla olimpiyatlara veda etti. 

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 3
Maça çok iyi başlayan "Filenin Sultanları", iyi servis attığı karşılaşmanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Meryem Boz ve Zehra Güneş'le iyi hücum eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, savunmada da iyi manşet aldı. Etkili hücumlara blok sayıları da eklenince Türkiye, ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 4

Milli takımın kötü manşet aldığı ikinci sette Güney Kore, iyi servis atarak 17-7'lik üstünlük kurdu. İkinci seti Güney Kore, 25-17 kazandı ve setlere 1-1'lik dengeyi getirdi.

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 5

Üçüncü sete de Türkiye, çok kötü manşet alarak başladı ve Güney Kore, 5-1'lik üstünlükle Guidetti'ye molayı aldırdı. Blok sayılarıyla seti 15-15'te dengeyi getiren ay-yıldızlı ekip, kaptan Eda Erdem Dündar'ın iyi oyunuyla üstünlüğü de ele aldı ve 17-16 öne geçti. Setin sonunda 23-21 geriye düşen Filenin Sultanları, 24-24'te oyuna tekrar dengeyi getirdi. 25-24'te set sayısını değerlendiremeyen milli takım, seti 28-26 kaybederek 2-1 geriye düştü.

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 6

Dördüncü sete Şeyma Ercan'ın etkili servisleriyle başlayan Türkiye, 11-5'lik üstünlük kurdu.Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla etki ettiği seti A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-18 kazanarak setlere dengeyi getirdi: 2-2.

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 7

Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek beşinci ve son sette Tuğba Şenoğlu'nun üst üste sayılarıyla Türkiye, skorda 6-3'lük avantaj yakaladı. Hücumda topları öldürmekte zorlanan milli takım, saha değişimine 8-7 geride gitti. Büyük heyecana sahne olan son bölümde kötü manşet alan milliler, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi. Bu sonuçla Güney Kore yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 8

Maç sonu milli sporcular büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 9
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 10
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 11
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 12
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 13
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 14
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 15
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 16
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 17
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 18
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 19
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 20
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 21
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 22
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 23
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 24
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 25
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 26
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 27
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 28
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 29
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti - 30

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