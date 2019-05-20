Florya'da coşkulu kutlama (Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu)
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı
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1Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim ve oyuncuları, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu taraftarlarıyla coşkulu bir şekilde kutladı.
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2Ligin 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ardından stattan ayrılarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne hareket etti. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, araçlarıyla yol boyunca takım otobüsüne eşlik etti.
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3Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımlarını bekleyen binlerce taraftar, tezahüratlar ve marşlarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Taraftarlar, kapıların açılmasıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.
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4Galatasaray'ı taşıyan otobüsün tesislere ulaşmasıyla burada bekleyen taraftarların coşkusu arttı.
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5Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.
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6Terim'in balkona gelişiyle meşaleler yakıp, havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Yapılan tezahüratlara bir süre eşlik eden Terim, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtü üstünden çıkartarak bir taraftara verdi.
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7Ardından futbolcular ve teknik heyette yer alan diğer isimler de balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.
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8Birçok futbolcu, taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
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