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Florya'da coşkulu kutlama (Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu)

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

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    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim ve oyuncuları, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu taraftarlarıyla coşkulu bir şekilde kutladı.
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    Ligin 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ardından stattan ayrılarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne hareket etti. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, araçlarıyla yol boyunca takım otobüsüne eşlik etti.
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    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımlarını bekleyen binlerce taraftar, tezahüratlar ve marşlarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Taraftarlar, kapıların açılmasıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.
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    Galatasaray'ı taşıyan otobüsün tesislere ulaşmasıyla burada bekleyen taraftarların coşkusu arttı.
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.
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    Terim'in balkona gelişiyle meşaleler yakıp, havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Yapılan tezahüratlara bir süre eşlik eden Terim, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtü üstünden çıkartarak bir taraftara verdi.
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    Ardından futbolcular ve teknik heyette yer alan diğer isimler de balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.
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    Birçok futbolcu, taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
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