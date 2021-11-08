Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen

F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı. Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 02:53

Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 1

Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı 'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 2

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.

Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 3

Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.

Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 4

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 5

Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 165

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 6

TAKIMLAR

1. Mercedes 478,5

2. Red Bull: 477,5

3. Ferrari: 268,5

4. McLaren: 255

5. Alpine: 106

Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 7
Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 8
Formula 1: Meksika'da kazanan Max Verstappen - 9

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