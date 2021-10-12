Mercedes'ten yapılan açıklamada, İstanbul Park'taki hava koşullarının yarışın derecesinde önemli rol üstlendiği belirtilerek, "Hafif bir yağışın eşliğinde sürekli nem içinde kalan pistte Valtteri, harika bir zafer elde etti. En hızlı pist derecesine ulaşarak da fazladan puanlar kazandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İçten yanmalı motorunu değiştirdiği gerekçesiyle 11. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamlayan Hamilton'ın performansı için de "Lewis, aldığı 10 sıra geriden başlama cezasına rağmen özellikle yarışın başlarında birçok aracı geride bıraktı. İnatçı yağmur bulutları ve sisli havaya rağmen pilotlarımızın gösterdiği performanstan mutluyuz." şeklinde görüş belirtildi.