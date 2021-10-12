Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 10:20
İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, takımlar cephesinde ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Pilotlar klasmanında liderliğin Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'dan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'e geçtiği yarışta zaferle ayrılan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın elde ettiği başarı, takımı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, İstanbul Park'taki hava koşullarının yarışın derecesinde önemli rol üstlendiği belirtilerek, "Hafif bir yağışın eşliğinde sürekli nem içinde kalan pistte Valtteri, harika bir zafer elde etti. En hızlı pist derecesine ulaşarak da fazladan puanlar kazandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.
İçten yanmalı motorunu değiştirdiği gerekçesiyle 11. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamlayan Hamilton'ın performansı için de "Lewis, aldığı 10 sıra geriden başlama cezasına rağmen özellikle yarışın başlarında birçok aracı geride bıraktı. İnatçı yağmur bulutları ve sisli havaya rağmen pilotlarımızın gösterdiği performanstan mutluyuz." şeklinde görüş belirtildi.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Verstappen ve üçüncülüğe ulaşan Meksikalı pilot Sergio Perez'in takımı Red Bull da İstanbul'dan mutlu dönenler arasında yer aldı.
Red Bull'dan yapılan açıklamada, iki pilotun İstanbul'da podyuma çıkması önemli bir başarı olarak nitelenerek, "Max Verstappen'in Formula 1 pilotlar klasmanında yeniden zirveye çıkması, harika bir işti.
Hamilton ile yarış boyu başa baş bir mücadele veren Sergio Perez ise Fransa Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyumda yer alarak takımımızın çifte zaferinde önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.
Monakolu pilot Charles Leclerc'in dördüncü, İspanyol Carlos Sainz'ın ise sekizinci sırada tamamladığı Türkiye Grand Prix'si, takımları Ferrari cephesinde tatmin edici bir sonuç olarak değerlendirildi.
Takımdan yapılan açıklamada, İstanbul'dan iki pilotun toplam 16 puanla dönmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Pistte pilotlarımızın gösterdiği potansiyel performansa bakıldığında daha da iyi sonuçlar alabilirdik. Pilotlarımızın dereceleri sayesinde takımlar klasmanında McLaren ile aramızda puan farkını önemli ölçüde azalttık." değerlendirmesi yapıldı.
İngiliz basınından BBC, Hamilton'ın yarış sırasında takımı Mercedes'in lastik değişimi çağrısını reddederek pit alanına gitmemesini eleştirerek, "Lewis Hamilton, Mercedes'i dinlemeyerek lastik değişimini geç yaptı ve muhtemel podyum veya yarışı kazanma şansını eliyle itti." değerlendirmesinde bulundu.
"Hamilton'ın hatası, İstanbul'da beşincilikle sonuçlandı" başlığını kullanan Daily Mail gazetesi ise "Sinirlerine hakim olamayan Hamilton, takımının pit alanına girme çağrısını dinlemeyerek dünya şampiyonluğu mücadelesinde ağır bir yara aldı." görüşünü okuyucularıyla paylaştı.
İspanyol basınında, yarışla ilgili haberlerde, İspanyol pilotlar Sainz ve Fernando Alonso'nun yanı sıra ıslak pist, Hamilton ile Verstappen arasındaki liderlik mücadelesi öne çıkarıldı.
Haberlerde, İspanyol pilotlardan Alonso'nun "kötü gününde olduğu", 19'uncu sıradan başlayıp 8'inci olan Sainz'ın ise "ışıldayan bir pilotluk" örneği sergilediği belirtildi.
Marca gazetesi, "Türkiye Grand Prix'sine, bitmek bilmeyen, 58 turun her birinde gerginliği tırmandıran, hiç durmayan ince yağış damgasını vurdu." diye yazdı.
İtalyan basını da İstanbul'da ıslak pistte koşulan yarışı Bottas'ın kazanmasına rağmen Hamilton ile Verstappen arasındaki şampiyonluk mücadelesi üzerinden gördü.
La Gazzetta dello Sport, "Bottas kazanıyor, Max kazanıyor" başlığıyla verdiği haberde, "Bottas, yarıştaki zaferinin yanı sıra 58 tur boyunca Verstappen'i arkasında tutmayı başararak rakibinin daha fazla puan elde etmesine engel olmayı başardı." diye yazdı.
Gazete, İtalyan ekibi Ferrari'nin pilotu Leclerc'in 3. sırada başladığı yarışta podyum şansını kaçırdığına dikkati çekerek, "Buna rağmen Leclerc ve Sainz, performanslarıyla 2021'in en tatmin edici sonucunu aldı." şeklinde görüş belirtti.