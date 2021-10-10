Türkiye 'sinde kazanan Valtteri Bottas

Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye ’sini Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı.

Haberler - ntv.com.tr 10.10.2021 - 18:44

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 1

Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye ’si, Intercity İstanbul Park’ta yapıldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 2
Nefes kesen yarışı Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 3
Red Bull takımından Verstappen yarışı ikinci tamamlarken, takım arkadaşı Perez üçüncü oldu. Ferrari'den Leclerc dördüncülüğü elde etti.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 4
Türkiye 'sini kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop verdi.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 5
Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Red Bull pilotu Sergio Perez'in kupasını ise Türkiye Otomobil ları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 6
Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 7
'in favori isimlerinden Hamilton 11. başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 8
Nefes kesen yarıştan kareler...
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 9
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 10
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 11
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 12
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 13
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 14
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 15
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 16
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 17
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 18
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 19
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 20
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 21
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 22
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 23
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 24
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 25
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 26
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 27
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 28
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas - 29

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