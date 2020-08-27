Formula 1 Türkiye rehberi: Formula 1 ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Türkiye'de en son 2011'de düzenlenen Formula 1, 9 yıl sonra geri dönüyor. Türkiye Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.

ntv.com.tr - Ntvspor 27.08.2020 - 09:39

Formula 1 Türkiye rehberi: Formula 1 ne zaman, nerede, hangi kanalda? - 1
Formula 1, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İntercity İstanbul Park'ta yapılacak.
Formula 1 Türkiye rehberi: Formula 1 ne zaman, nerede, hangi kanalda? - 2
Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Formula 1 Türkiye rehberi: Formula 1 ne zaman, nerede, hangi kanalda? - 3
Intercity İstanbul Park, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alıyor.  Formula 1 yarışlarına ülkemizde 2005-2011 yılları arasında toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapan İstanbul Park, dünya standartlarındaki yarış pisti olup toplamda 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor.
Formula 1 Türkiye rehberi: Formula 1 ne zaman, nerede, hangi kanalda? - 4

Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor.

Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti’nde aynı zamanda12 bin araçlık da otopark bulunuyor.

Formula 1 Türkiye rehberi: Formula 1 ne zaman, nerede, hangi kanalda? - 5

2005-2011 tarihleri arasında yapılan Formula 1 yarışlarında Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.

Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı. Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.

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