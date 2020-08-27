Formula 1 Türkiye rehberi: Formula 1 ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor.

Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti’nde aynı zamanda12 bin araçlık da otopark bulunuyor.