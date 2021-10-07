'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak

Yarın başlayacak heyecanında 8’inci şampiyonluğunu hedefleyen Hamilton ile Verstappen’in mücadelesi sahne alacak. 10 Ekim’de koşulacak yarışta dünyaca ünlü formula pilotları direksiyonlarının başına oturacak.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 10:43

Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 1

Kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Hamilton ile ilk şampiyonluğunun mücadelesi veren Red Bull pilotu Verstappen, İstanbul'da 2 puan farkla yarışa başlayacak.

'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Büyük Britanyalı Hamilton (100) yer aldı.

Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 2

Mick Schumacher

- Geçen yıl 16 pilotun ilk kez tecrübe ettiği İstanbul Park'ta bu yıl Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin ilk kez yarışacak.
Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 3

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 346 grand prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.

Bu alanda Alpine Renault pilotu Fernando Alonso 329, Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello 326 yarışla Raikkonen'in arkasında yer alıyor.

Öte yandan, AlphaTauri takımının 21 yaşındaki Japon sürücüsü Yuki Tsunoda, en genç pilot olarak göze çarptı.

Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 4

HAMİLTON ZİRVE PEŞİNDE

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye 'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton (solda) ile Max Verstappen'in (sağda) mücadelesine sahne olacak.

İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 5
Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton'ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor
Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 6

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül'deki İtalya 'sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü.

Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 7

26 Eylül'deki Rusya 'si de iki pilotun şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösteren bir podyum töreniyle sona erdi.

Bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren ve yarışa son sıradan başlayan Verstappen, büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliği elde ederken, son turlarda yanlış lastikle yağmura yakalanan Hamilton yerinde hamlelerle podyumun zirvesine çıkmasını bildi.

Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak - 8

Aralarında 2 puan var

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye 'sine iki puan farkla başlayacak.

Bu sezon 5'i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

7'si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Verstappen ise 244,5 puanla rakibini yakından takip ediyor.

Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

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