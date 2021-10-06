Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar

2008'de Ferrari pilotları Montoya'nın rekorlarına yaklaştı

2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa (sağda) ile Kimi Raikkonen (Solda), Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu.

Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı.

Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.