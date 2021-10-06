Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar

ntv.com.tr 06.10.2021 - 10:48
Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde tutuyor.
Kolombiyalı pilot Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi.
Türkiye'de şu ana kadar düzenlenen 8 yarışta Montoya'nın rekorlarına en fazla yaklaşan isimler 2008'de Massa ve Raikkonen oldu.
Montoya, 3. sırada tamamladığı yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.
2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari'den Alman pilot Michael Schumacher yaptı.
Renault'dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.
2007'de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295'lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti.
McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.
2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa (sağda) ile Kimi Raikkonen (Solda), Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu.
Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı.
Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.
2009'daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı.
Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes'ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.
İstanbul'da 2010'da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu.
Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı.
Bu yıl Red Bull adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011'de Sauber'in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı.
Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı.
Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süreyle en hızlı tur zamanını elde etti.
Geçen yıl pilotları zorlayan ve sürprizlere yol açan sağanak, en hızlı tur zamanının da ilk kez 1.30'un üzerine çıkmasına neden oldu.
McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, geçen yılki yarışta 1.36.806'lık derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.