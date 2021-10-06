Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar

Türkiye Grand Prix'i 8-9-10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta yapılacak. 2011'de Formula takviminden çıkarılan Türkiye GP, pandemi nedeniyle yapılamayan yarışlardan sonra Kanada'nın yerine takvime tekrar dahil edilmişti. Formula 1'in Türkiye ayağı olan olan yarışta kırılan rekorları ve dereceleri sizler için derledik.

ntv.com.tr 06.10.2021 - 10:48

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 1

REKORLARIN ÇOĞU JUAN PABLO MONTOYA'DA

Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde tutuyor.

Kolombiyalı pilot Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi.

Türkiye'de şu ana kadar düzenlenen 8 yarışta Montoya'nın rekorlarına en fazla yaklaşan isimler 2008'de Massa ve Raikkonen oldu.

Montoya, 3. sırada tamamladığı yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 2

2006'da en hızlı tur Schumacher'in

2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari'den Alman pilot Michael Schumacher yaptı.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 3

2006'da en yüksek hız: Giancarlo Fisichella

Renault'dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 4

2007'de en hızlı tur Raikkonen'den

2007'de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295'lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 5

2007'de en yüksek hız: Lewis Hamilton

McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 6

2008'de Ferrari pilotları Montoya'nın rekorlarına yaklaştı

2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa (sağda) ile Kimi Raikkonen (Solda), Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu.

Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı.

Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 7

2009'da en hızlı tur Button'dan

2009'daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 8

2009'da en yüksek hız: Heikki Kovalainen

Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes'ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 9

2010'da en hızlı tur: Vitaly Petrov

Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süreyle en hızlı tur zamanını elde etti.
Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 10

2010'da en yüksek hız Hamilton'dan

İstanbul'da 2010'da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 11

2011'in en yüksek hıza çıkan ismi Sergio Perez

Bu yıl Red Bull adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011'de Sauber'in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı.

Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 12

2011'de en hızlı tur: Mark Webber 

Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süreyle en hızlı tur zamanını elde etti.

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde kırılan rekorlar - 13

2020'nin en hızlı turunu Lando Norris attı

Geçen yıl pilotları zorlayan ve sürprizlere yol açan sağanak, en hızlı tur zamanının da ilk kez 1.30'un üzerine çıkmasına neden oldu.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, geçen yılki yarışta 1.36.806'lık derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

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