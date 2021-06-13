Fransa Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

FEDERER VE NADAL'IN REKORUNA ORTAK OLMAYA YAKLAŞTI

Kariyerinin 19. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Djokovic, 20'şer grand slam şampiyonluğu ile tek erkeklerde rekora ortak olan rakipleri İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal'a bir adım daha yaklaştı.