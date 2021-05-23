Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 23:48
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği ekip bu sonuçla puanını 83'e yükselterek ligi zirvede tamamladı.
Paris Saint Germain ise 82 puanla 2. sırada yer aldı.
35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.
Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.
Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürmüştü.
10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden kuzey ekibi, Paris Saint Germain'in 3 yıllık hegemonyasına da son vermiş oldu.