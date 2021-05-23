Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, PSG'nin 3 yıllık hanedanlığına son verdi. Ligin son haftasında Angers'i deplasmanda 2-1 yenen Lille tarihindeki 4. şampiyonluğu kazandı.

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 23:48

Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 1
Fransa Ligue 1'in 38. ve son haftasında deplasmanda Angers'i 2-1 yenen Lille 10 yıl sonra şampiyon oldu.
Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 2
Angers karşısında Lille'in gollerini 10. dakikada Jonathan David ve 45. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.
Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 3

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği ekip bu sonuçla puanını 83'e yükselterek ligi zirvede tamamladı.

Paris Saint Germain ise 82 puanla 2. sırada yer aldı.

Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 4

BURAK YILMAZ'DAN 16 GOL

Ligue 1'de bu sezon 16 gole imza atan Burak Yılmaz, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 5

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.

Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 6

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 7

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürmüştü.

10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden kuzey ekibi, Paris Saint Germain'in 3 yıllık hegemonyasına da son vermiş oldu.

Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 8
Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 9
Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille - 10

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