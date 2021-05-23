Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürmüştü.

10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden kuzey ekibi, Paris Saint Germain'in 3 yıllık hegemonyasına da son vermiş oldu.