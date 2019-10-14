Fransa - Türkiye maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fransa ilşe Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) maçında bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı ile Fransa maçı bu akşam saat kaçta oynanacak hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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1A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8.
maçında bugün deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya
gelecek.
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2Fransa - Türkiye maçı, bugün Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak
mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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MUHTEMEL İLK 11'LER
Fransa(4-2-3-1):
Mandanda,
Pavard - Varane - Lenglet - Hernandez,
Tolisso - Matuidi,
Coman - Griezmann - Lemar,
Giroud
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Türkiye(4-3-3):
Mert,
Zeki - Çağlar - Merih - Umut,
Ozan - Mahmut - İrfan Can,
Cenk - Burak - Hakan
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5Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak.
Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü
hakemi ise Marco Fritz olacak.
Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede
forma giyemeyecek.
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6Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve MoldovaArnavutluk maçları da oynanacak.
Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18
puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise
üçüncü sırada yer alıyor.