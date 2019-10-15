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Fransız basını Fransa-Türkiye maçını nasıl gördü?

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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maç Fransız basınında yankı buldu.

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    A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu ve Euro 2020 yolunda önemli bir adım attı.
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    Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.
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    Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında da yankı buldu.

    Le Parisien gazetesi "Randevu bir ay sonrasına kaldı" ifadesini kullandı.

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    L'Equipe ise "Mavi, beyaz ve çok kırmızı" manşetini attı.
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    Liberation "Türk taraftar bu kez marşımızı alkışladı" başlığını kullandı.
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    Le Monde "Siyaset stadın dışında kaldı" dedi.
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