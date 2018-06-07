Futbol camiası Ümit Kayıhan'ı son yolculuğuna uğurladı

1 İzmir'de 64 yaşında hayatını kaybeden teknik direktör Ümit Kayıhan'ın cenaze namazına spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

2 Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ümit Kayıhan için Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

3 Eşi Sevil, çocukları Ekrem ve Nil'in taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına Vali Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra aralarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, eski futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Alpay Özalan, teknik direktörler Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Reha Erginer'in de bulunduğu spor dünyasından birçok isim katıldı.

4 Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümit Kayıhan'ın yüzünün hep güldüğünü belirterek, "Zamansız bir kayıp ama herkesin bu yolculuğa çıkacağı bir gerçek. Allah nur içinde yatırsın. Türk futbolunun başı sağolsun. Ailesinin başı sağolsun" dedi.

5 Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Ümit Kayıhan'ın ölümünün beklenmedik bir durum olduğunu, Kayıhan'ın teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ve Göztepe'de futbolcusu olarak görev yaptığını söyledi. Göztepe ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşadıklarını kaydeden Diyadin, "Bütün İzmir'in, futbol ailesinin özellikle de ailesinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

6 Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da Ümit Kayıhan'ın Denizlispor'da görev yaptığı dönemde yeşil-siyahlı ekibe transfer olduğunu, merhumun kendisinde özel bir yerinin bulunduğunu belirterek, "İnsanlığı, teknik direktörlüğü, bize kazandırdıkları, Türk futbolundaki yeri çok özeldi. Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm. Burada da çok bir arada oluyorduk. Göztepe'de bulunduğum süreçte bana çok destekleri olmuştu. diye konuştu.

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