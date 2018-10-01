Futbol yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi
ntv.com.tr
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında tel tel döküldü, sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş maçının ilk yarısındaki oyunuyla camiayı umutlandıran Sarı Lacivertliler, bu maça kadar galibiyet alamayan rakibi karşısında yokları oynadı. Spor yazarları köşelerinde Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi.
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1Beşiktaş derbisinde ilk yarıdaki futboluyla umut veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında değişen bir şey olmadığını gösterdi. Sarı Lacivertliler için olduğu kadar Çaykur Rizespor için de önemli maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. İşte spor yazarlarının Fenerbahçe değerlendirmeleri...
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Mehmet Demirkol-Fanatik
Cocu kararı verildiği gün söylediğimi tekrarlamam gerekiyor. Beenhaker, Hiddink, Rijkard, Riekering, Advocaat... Futbol kültürü açısından Hollandalı bakışı burada işlemiyor. Kardeş ekol İspanya futbolu gibi. Bu maalesef sürekli tekrar eden bir sorun.
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Deniz Gökçe-AkşamFenerbahçe’yi genel olarak değerlendirmek gerekinse, şu andaki kadrosunda bu formayı kaldıracak bir oyun kurucu yok. Gol atabilecek bir kimse de yok!. Çok iyi bir kaleci olan Harun bile çok kötü goller yiyor. Çaykur Rizespor bu sezonki ilk galibiyetini alırken bunu sonuna kadar hak etti.
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Gürcan Bilgiç-Fotomaç
Fenerbahçe'ye hücum yapmak adına fikir bile vermediler.Golü buldukları üç pozisyonu da önceden hesapladıkları ortadaydı. Takım gençleşmedi, atak oynamıyor, kazanamıyor, umut vermiyor; kısacası Cocu ile yapılması planlanan hiçbir şey yok. Kötüsü; umut da yok.
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Erman Toroğlu-Fotomaç
Kötü demek, 'kötü' kelimesine haksızlık olur. Ancak rezalet kelimesi uyabilir… Takımda bir tane iyi oyuncu var mı? Hayır… Bir tane iyi mücadele eden var mı? Hayır. Fenerbahçe yönetimi şunu yapabilir. Ya Okan Buruk'u alacaksın teknik adam olarak takımın başına geçireceksin ya da Okan Buruk'a iyi bir para verip bir iki sene hiç bir kulüpte çalıştırmayacaksın. Çünkü nereye gitse o takımın başında F.Bahçe'nin başına çorap örüyor.
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Uğur Meleke-Hürriyet
Aynen Okan Hoca’nın maçın başında anlattığı gibi. Fenerbahçe’nin bu kaostan çıkabilmesi için Okan Buruk’a kulak kabartılması gerek. Zira dün sarı-lacivertlilerin Rize’de mağlup olması değil esas mesele. Rakiplerine endişe vermemesi... Sıfır galibiyetli Rizespor teknik direktörü Okan Buruk’u bile iştahlandırması.
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Rüştü Reçber-Hürriyet
Fenerbahçe hâlâ rakip baskısınını kıracak bir pas trafiğini yapamıyor. Bu, büyük bir takım için en büyük sorundur. Baskıyı kırmanın diğer bir yolu da rakibi önde karşılamaktır. Eğer rakibinize bunu da yapamazsanız, sahada işiniz iyice zorlaşır. ‘Orta sahada mücadele edeyim, rakibi sadece kalemden uzak tutayım, bunun yanında bir gol atarsam maçı bu şekilde bitireyim’ düşüncesiyle olmaz.
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Ercan Güven-Milliyet
Paradan anlamam ama 7. haftada Cocu’yu göndermek ayıp geliyorsa futbol adına “iflas” etmeden acilen “konkordato” ilan etsin Fenerbahçe... Takımın başına kayyum tayin edilsin. İsterse Maliye’den bir bürokrat gelsin, birazcık da Fenerbahçeli olursa mutlaka Cocu’dan daha çok işe yarar.
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Ömer Üründül-Sabah
Takımda çok olumsuz görüntüler var. Futbolcular arasındaki uyum çok yetersiz. Kaleye bir devrede rekor sayıda orta yapılıyor... Ayew, Slimani, Frey ve Mehmet Topal gibi yüksek toplara vuran oyuncular var ama tek gol gelmiyor. İstek ve hırs yok.
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Ahmet Çakar-Sabah
Bugünden tezi yok Fenerbahçe'nin başına yeni bir hoca gelmelidir. Ama asıl sıkıntı şu, bu hoca kim olacak? Türkiye'yi hiç bilmeyen bir yabancının olma olasılığı hemen hemen yok. Cocu'dan beter olur. Peki yerli kim olacak. Ersun Yanal gelirse 'Hani böyle bir vizyon yoktu?' Aykut Kocaman tekrar gelirse bunun adı tükürdüğünü yalamak olur. Sonuçta nereden bakarsanız bakın, Fenerbahçe'yi ve başkan Ali Koç'u çok zor günler değil belki de çok zor saatler bekliyor. Camia bunu hak etmedi, kolay kolay da kaldıramaz ve taşıyamaz.
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Oktay Derelioğlu-Takvim
Fenerbahçe'de Cocu en çok tartışılan isim olsa da takımın tek sorunu Hollandalı hoca değil.
7 haftada rakiplerin bu denli gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler'in kadro kalitesi de Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'den geride.
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