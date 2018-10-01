Futbol yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi

Kötü demek, 'kötü' kelimesine haksızlık olur. Ancak rezalet kelimesi uyabilir… Takımda bir tane iyi oyuncu var mı? Hayır… Bir tane iyi mücadele eden var mı? Hayır. Fenerbahçe yönetimi şunu yapabilir. Ya Okan Buruk'u alacaksın teknik adam olarak takımın başına geçireceksin ya da Okan Buruk'a iyi bir para verip bir iki sene hiç bir kulüpte çalıştırmayacaksın. Çünkü nereye gitse o takımın başında F.Bahçe'nin başına çorap örüyor.