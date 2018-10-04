Futbol yazarlarından oyuna alkış yönetime eleştiri

Daha maç başlar başlamaz, G.Saray”ın “Rakibi ya da sahayı önce kontrol edeyim, durumu bir yoklayayım” gibi bir düşüncesi olmadığı hemen anlaşıldı. Kısa yoldan ve doğrudan oyuna daldı. Hatta öyle ki, ilk devre bittiğinde; Avrupa kupa maçlarındaki deplesmanlarında, atak ve pozisyon sayısı olarak en yoğun mücadelesini vermişti. Bu süre içerisinde irili-ufaklı 10 pozisyon sahibi olmak, ciddi bir rakamdır.