Futbol yazarlarından oyuna alkış yönetime eleştiri
ntv.com.tr
Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova galibiyeti ile başlayan Galatasaray, D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto konuk oldu. Özellikle ilk yarı yakaladığı net pozisyonları gole çeviremeyen Cim Bom sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sayfalarında maçı değerlendiren spor yazarları forvet sıkıntısı nedeniyle yönetimi eleştirirken oyunu ve futbolcuları değerlendirdi...
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UĞUR MELEKE-HÜRRİYET
Dragao’da en azından beraberliği hak eden G.Saray, basit bir detayla, Nagatomo’yla Marega arasındaki 14 santimlik boy farkıyla kaybetti maçı.
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MEHMET AYAN-VATAN
Gol kaçıranlar da, kurtaran Muslera da, öteki oyuncular da, deplasman fobisi saçmalığını ortadan Fatih Terim kenar yönetimi de gözümde kusursuzlardır. Herkes her şeyi yaptı. 6 pozisyonu kaçıran oyuncuların hiçbiri 9 numara değildi. Yenilgi 27-31 Ağustos arası yapamadıklarıyla yönetime yazar!
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AHMET ÇAKAR-SABAH
Neresinden bakarsanız bakın, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar gol kaçırır, böylesine komik ve enayice gol yerseniz söyleyeceğiniz hiçbir şey olmaz. Tıpkı dün gece Galatasaray'ın bütün suçu kendisinde araması gerektiği gibi. Ondan sonra da Fatih hoca "Benim hayallerim var" diyor. Hocam, hayalleri bırak da dün gece yediğiniz gole bak. Böyle gol, bırak hayalleri, rüyalarda bile yenmiyor.
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ATTİLA GÖKÇE-MİLLİYET
Beklenenden güzel bir başlangıç, heyecanlı ve akıllı bir ilk yarı sergiledi Galatasaray. Porto gibi tecrübeli bir ekibe karşı kendi ağırlığını, dik başlı bir duruşla ortaya koydu. Öyle bir oyun çıktı ki karşımıza Real Madrid’de efsane yazan kaleci Iker Casillas, gençlik günlerinin en başarılı örneklerinden bir sunum yaptı kurtarışlarıyla.
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İLKER YASİN-HÜRRİYET
Galatasaray’ın müsaadesiyle Maicon’un refakatiyle Belhanda’nın yokluğu ve Gomis’in hatıralarıyla Porto’da hak edilmemiş bir mağlubiyet var.
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6
HAKAN ÜNSAL-HÜRRİYET
Kaçırdığımız pozisyonlardan sonra şunu söyleyebiliriz ki, G.Saray 9-10 puanları görür ve gruptan çıkar.
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LEVENT TÜZEMEN-FOTOMAÇ
Porto'nun üstünlük kurmasına Galatasaray izin vermedi. Porto'nun üzerine Galatasaray hızlı hücumlarla gitti ve ilk yarıda inanılmaz pozisyonlar buldu. Sadece Sinan Gümüş ikisi net üç gol pozisyonunu kaçırdı. Golcü eksikliğinin acısını çeken Galatasaray'da Onyekuru ile Nagatomo iki atağı kötü vuruş nedeniyle gol yapamadı. Porto deplasmanında eğer bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsan bunun adı şanssızlık değil tamamen beceriksizliktir.
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ALİ SAMİ ALKIŞ-STAR
Daha maç başlar başlamaz, G.Saray”ın “Rakibi ya da sahayı önce kontrol edeyim, durumu bir yoklayayım” gibi bir düşüncesi olmadığı hemen anlaşıldı. Kısa yoldan ve doğrudan oyuna daldı. Hatta öyle ki, ilk devre bittiğinde; Avrupa kupa maçlarındaki deplesmanlarında, atak ve pozisyon sayısı olarak en yoğun mücadelesini vermişti. Bu süre içerisinde irili-ufaklı 10 pozisyon sahibi olmak, ciddi bir rakamdır.
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