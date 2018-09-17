Galatasaray 2018-19 sezonu 3. formasını tanıttı
ntv.com.tr
Galatasaray’ın 2018-19 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıtıldı.
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Galatasaray 2018-19 sezonunda giyeceği İstanbul temalı 3. forması tanıtıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray’ın doğduğu yer olan İstanbul’u resmeden tasarımıyla, ince detayların buluştuğu yeni formamızda; saflığı temsil eden beyaz rengin üzerine İstanbul’un ve Boğaz’ın izlerini yansıtan, 113 yıllık evimizden ilham alınarak Şampiyonlar Ligi için özel tasarlanan formamız taraflarımızın beğenisine sunuldu" denildi.
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2Sarı-kırmızılıların yeni forması 189,90 TL fiyatla satışa çıkarıldı.
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5Galatasaray’ın klasik parçalı iç saha forması.
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8Galatasaray'ın yeni sezonda deplasman maçlarında giyeceği siyah forması.