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Galatasaray 2018-19 sezonu 3. formasını tanıttı

ntv.com.tr

Galatasaray’ın 2018-19 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıtıldı.

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    Galatasaray 2018-19 sezonunda giyeceği İstanbul temalı 3. forması tanıtıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray’ın doğduğu yer olan İstanbul’u resmeden tasarımıyla, ince detayların buluştuğu yeni formamızda; saflığı temsil eden beyaz rengin üzerine İstanbul’un ve Boğaz’ın izlerini yansıtan, 113 yıllık evimizden ilham alınarak Şampiyonlar Ligi için özel tasarlanan formamız taraflarımızın beğenisine sunuldu" denildi.

    GALASATARAY DEVLER LİGİ'NDE PERDEYİ AÇIYOR

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    Sarı-kırmızılıların yeni forması 189,90 TL fiyatla satışa çıkarıldı.
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    Galatasaray’ın klasik parçalı iç saha forması.
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    Galatasaray'ın yeni sezonda deplasman maçlarında giyeceği siyah forması.
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