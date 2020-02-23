Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3 kırmızı kartın çıktığı derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

AP - Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 21:04 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 21:18

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya ev sahibi Fenerbahçe Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric, Galatasaray ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao 11'iyle başladı.

Mücadelenin 21. dakikasında Fenerbahçe öne geçti.
Max Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu.
40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı.
Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ryan Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
Yanal, mücadelenin geri kalanını tribünden takip etti.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun 80. dakikadaki penaltı golüyle Kadıköy'de 2-1 öne geçti.
84. dakikada oyundan çıkarken Deniz Türüç ile tartışan Younes Belhanda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Aynı pozisyonda Deniz Türüç de kırmızı kart gördü.
Onyekuru'nun 90+7'deki golü maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Galatasaray, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN DERBİ KOREOGRAFİSİ

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı.
Maraton Tribünü'nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." yazılı dev bir pankart açıldı.
Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu.

Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı.

Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.

Derbide iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat’ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı.

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