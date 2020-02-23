Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

AP - Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 21:04 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 21:18
Karşılaşmaya ev sahibi Fenerbahçe Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric, Galatasaray ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao 11'iyle başladı.
Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı.
Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.
Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.
Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı.
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