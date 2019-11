Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'da kadro sıkıntısı)

"KİMSE MERAK ETMESİN; BEN BURADAYIM"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacakları maçta, sakatlık

ve ceza nedeniyle birçok futbolcularının forma giyemeyeceğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, kenetlenerek yaşadıkları sorunların üstesinden geleceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben taraftarımızla her şeyi paylaşıyorum. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız. Onun için benim taraftarım, camiam hiç merak etmesin ki ben buradayım, Allah'ın izniyle ne yapmak gerekirse yaparım. Bu durumdan çıkmak için arkadaşlarım, başkanımız ve yönetimimizle beraber elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaparız. Benim yüzüme vuran şey üzüntüm. Bir de tabii diğer maçları da seyredince... Benim mimik ve jestlerimden taraftarın etkilendiğini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım. Üzüntü değil bu bir sevinç sebebi."