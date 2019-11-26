Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem
Club Brugge: Migonlet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda
Galatasaray - Club Brugge maçı 26 Kasım Salı günü (bugün) saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.
Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.
Bu nedenle Fatih Terim, 18 kişilik kadroya genç takım oyunculardan üçünü yazacak.
İşte UEFA listesinde adı yer alan ve ve son anda bir aksilik çıkmazsa oynayabilecek durumda olan oyuncular:
KALECİLER: Muslera, Okan
DEFANS: Mariano, Nagatomo, Marcao, Donk,
ORTA SAHA: Selçuk, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor,
FORVET: Babel (şüpheli) , Adem
Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel'in Club Brugge maçında oynamasının zor olduğunu açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçının öncesinde basın toplantısında konuştu. Eksik oyuncuların çokluğuna dikkat çeken Fatih Terim, Ryan Babel'in de Belçika ekibine karşı oynamasının zor olduğunu belirtti. Terim, Babel'le ilgili yaptığı açıklamada, ''Babel milli maçtan dizi çok şiş vaziyette döndü. Dizini halletmeye çalışırken biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle konuştum sonra da maça çıktı. Babel antrenmana çıkamayacak. Oynayamayacağını da iletmiş zaten. Şu an 13 kişiyiz. Biz 13 kişiye Babel'i de katmıştık. Yarına kadar bir şey olur mu, bilmiyorum. Sanmıyorum ama...'' ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, Club Brugge maçının kadrosu için net konuşmazken altyapıdan oyuncuların da maç kadrosunda yer alacağını belirtti.
Galatasaray, Luyindama'dan gelen haberle sarsıldı. 25 yaşındaki futbolcu, sezonu kapattı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacakları maçta, sakatlık
ve ceza nedeniyle birçok futbolcularının forma giyemeyeceğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, kenetlenerek yaşadıkları sorunların üstesinden geleceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben taraftarımızla her şeyi paylaşıyorum. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız. Onun için benim taraftarım, camiam hiç merak etmesin ki ben buradayım, Allah'ın izniyle ne yapmak gerekirse yaparım. Bu durumdan çıkmak için arkadaşlarım, başkanımız ve yönetimimizle beraber elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaparız. Benim yüzüme vuran şey üzüntüm. Bir de tabii diğer maçları da seyredince... Benim mimik ve jestlerimden taraftarın etkilendiğini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım. Üzüntü değil bu bir sevinç sebebi."
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, kariyerinde az rastlanır bir durumla karşı karşıya olduğunu aktararak, "Baktığımızda listeye yazmadığımız oyuncularımız var. Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Taylan Antalyalı gibi. Bir de Mantin Linnes. Nzonzi ve Yunus Akgün cezalı. Falcao, Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakat. Babel de sakat. Böyle baktığımızda B listesine ağırlık vereceğiz. Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Emin Bayram'ı almıştım. Bugün belki de bir kişi daha alacağız" diye konuştu.
Yunus Akgün, UEFA Gençler Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'i deplasmanda 4-2 yendiği maçta ikinci sarı kartla oyundan atılarak cezalı duruma düşmüştü.