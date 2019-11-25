Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'da sakatlar can sıkıcı)

SAKATLAR CAN SIKICI

Club Brugge maçında Fatih Terim’in kadroya 3 genç oyuncu alması bekleniyor. Son olarak stoper Luyindama’nın sezonu kapatması ve Nzonzi’nin de kart cezalısı olması nedeniyle Terim’in elinde UEFA’ya adı bildirilmiş 15 oyuncusu kaldı.