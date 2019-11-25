Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'da sakatlar can sıkıcı)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.55'te başlayacak maçta Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Nzonzi müsabakada görev alamayacak.
mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.
Club Brugge maçında Fatih Terim’in kadroya 3 genç oyuncu alması bekleniyor. Son olarak stoper Luyindama’nın sezonu kapatması ve Nzonzi’nin de kart cezalısı olması nedeniyle Terim’in elinde UEFA’ya adı bildirilmiş 15 oyuncusu kaldı.
Bu nedenle Fatih Terim, 18 kişilik kadroya genç takım oyunculardan üçünü yazacak.
İşte UEFA listesinde adı yer alan ve ve son anda bir aksilik çıkmazsa oynayabilecek durumda olan oyuncular:
KALECİLER: Muslera, Okan
DEFANS: Mariano, Nagatomo, Marcao, Donk,
ORTA SAHA: Selçuk, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor,
FORVET: Babel, Adem
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Galatasaray, Luyindama'dan gelen haberle sarsıldı. 25 yaşındaki futbolcu, sezonu kapattı.