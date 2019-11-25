Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'da sakatlar can sıkıcı)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. haftada müsabakasında  Galatarasay, Belçika'nın Club Brugge takımını konuk ediyor. Maç öncesi sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray ise zor zamanlar yaşıyor. Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda? 

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN? 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE?

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.55'te başlayacak maçta Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Nzonzi müsabakada görev alamayacak.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.

SAKATLAR CAN SIKICI

Club Brugge maçında Fatih Terim’in kadroya 3 genç oyuncu alması bekleniyor. Son olarak stoper Luyindama’nın sezonu kapatması ve Nzonzi’nin de kart cezalısı olması nedeniyle Terim’in elinde UEFA’ya adı bildirilmiş 15 oyuncusu kaldı.

Bu nedenle Fatih Terim, 18 kişilik kadroya genç takım oyunculardan üçünü yazacak.

İşte UEFA listesinde adı yer alan ve ve son anda bir aksilik çıkmazsa oynayabilecek durumda olan oyuncular:

KALECİLER: Muslera, Okan

DEFANS: Mariano, Nagatomo, Marcao, Donk,

ORTA SAHA: Selçuk, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor,

FORVET: Babel, Adem

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇINA SLOVAK HAKEM

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

LUYINDANA KAÇ AY SAHALARDAN UZAK?

Galatasaray, Luyindama'dan gelen haberle sarsıldı. 25 yaşındaki futbolcu, sezonu kapattı.

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