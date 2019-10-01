Galatasaray evinde yara aldı

1 Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao, konuk PSG ise Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia ve Icardi 11'iyle sahaya çıktı.

2 Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

3 Konuk Paris Saint Germain, 52. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

4 GOLDEN SONRA BÜYÜK BASKI Geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu. Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.

5 Kalan dakikalarda sarı-kırmızılıların çabası skoru değiştirmeye yetmeyince karşılaşma PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6 Grupta oynanan diğer maçta ise Real Madrid evinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından PSG 6 puanla liderliğini korurken, Brugge 2 puanla ikinci, 1 puanlı iki takımdan Galatasaray üçüncü, Real Madrid ise dördüncü sırada yer aldı.

7 TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maça göre iki değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray'ın son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Sofiane Feghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine de Ryan Donk ilk 11'de şans buldu.

8 KONTROLLÜ OYUNA DÖNÜK KADRO TERCİHİ Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu.



Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

9 Ryan Babel ile Radamel Falcao ise hücumda gol aradı.



Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram ve Florin Andone de yedek soyundu.

10 PSG'DE ÖNEMLİ EKSİKLER Grubun favori takımlarından PSG, Galatasaray karşısına önemli oyuncularından yoksun çıktı.



Fransız ekibinde cezalı Brezilyalı oyuncu Neymar'ın yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba kadroda yer almadı.

11 Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe yedekler arasında yer alırken, Arjantinli forvet Mauro Icardi ilk 11'de şans buldu.

12 TUCHEL'E SARI KART PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sarı kart gördü. Mücadelenin 39. dakikasında hakeme sert itirazda bulunan Tuchel, sarı kartla cezalandırıldı.

13 STAT TAMAMEN DOLDU Galatasaraylı taraftarlar, PSG karşısında takımlarına büyük destek verdi.



Stadı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, müsabakadan saatler önce tezahüratlar yaparak maçın havasına girdi.



Az sayıdaki PSG taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden maçı izledi. Fransız ekibinin taraftarları, maç öncesi tribünde meşale yaktı. Bu arada karşılaşmayı 47 bin 4 biletli seyircinin izlediği açıklandı.

14 'DALYA'YA YİNE ULAŞAMADI

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini PSG karşısında da sürdürdü.



Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.



Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.

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