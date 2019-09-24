Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman 2019, hangi kanalda?
ntv.com.tr
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta maçında TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'li Galatasaray, derbi öncesinde 5 haftada topladığı 8 puanla 7. sırada yer alırken, 10 puanlı Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 2. sırada yer alıyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, muhtemel ilk 11'de kimler var, derbinin 'en'leri ve daha fazlası haberimizde...
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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ
Süper Lig'in 6. haftası, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, TT Arena'da Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'da İstanbul'da Türk Telekom Arena'da oynanacak.
Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Derbinin tüm ayrıntıları ve canlı skoru ntv.com.tr'de de yer alacak.
Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova, maçın devre arası ve sonrasında %100 Futbol'da derbiyle ilgili tüm gelişmeleri değerlendirecek.
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DERBİ TARİHİ
Süper Lig'de 2018-19 sezonunda TT Arena'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı da 1-1 sona ermişti.
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İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'ın yeni transferleri Seri, Lemina, Andone, Emre Mor, Babel, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Adem Büyük, Nzonzi, Şener ve Falcao Fatih Terim'in forma vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı forma ile Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Luis Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay, Mevlüt, Adil Rami, Max Kruse şans verilmesi halinde ilk kez Galatasaray'a karşı bir derbide Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.
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DERBİ GOLCÜLERİ108 yıllık rekabette en fazla golü, Fenerbahçe’den Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Öte yandan iki takımda da oynayan Tanju Çolak, bu rekabette 22 gol kaydetti. Ancak, Çolak gollerin 14'ü Galatasaray, 8’i de Fenerbahçe formasıyla attı.
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7Derbi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Belhanda antrenmanda yer alırken, Falcao özel program dahilinde çalıştı.
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8Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa sunuldu. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıktı.
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DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDUSüper Lig'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
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DERBİ BİLET FİYATLARI
GS logolu passolig kartlarına satışı yarın yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek. Müsabakanın biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 1.500 lira Kategori 2: 1.300 lira Kategori 3: 1.200 lira Kategori 4: 1.200 lira Kategori 5: 1.000 lira Kategori 6: 800 lira
Kategori 7: 600 lira Kategori 8: 400 lira
Kategori 9: 350 lira Kategori 10: 225 lira
Kategori 11: 200 lira Kategori 12
(Misafir takım): 200 lira
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CÜNEYT ÇAKIR'IN BUGÜNE KADARKİ MAÇLARI2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig
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