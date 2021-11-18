Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi)

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor - Anadolu Ajansı 18.11.2021 - 12:19
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele Pazar günü 19'da başlayacak.
İki takım arasındaki kıyasıya rekabette şu ana kadar 393 maç oynandı.
Şu ana kadar mücadelelerde Fenerbahçe 146, Galatasaray ise 124 galibiyet aldı.
123 maç ise beraberlikle sonuçlandı
Fenerbahçe oynanan 393 karşılaşmada 536 gol attı.
Galatasaray ise 489 golle karşılık verdi.
İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.
Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi.
Galatsaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 13'ncü haftasında bir araya gelecek. 21 Kasım Pazar günü oynanacak derbi mücadelesi 19.00'da başlayacak.
Derbi BeINSports 1'den naklen yayınlanacak.
İki takım arasındaki rekabette gol kralı, 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel
Galatasaray’da ise en çok gol atan oyuncu 19 golle Metin Oktay oldu
Lig bazında oynanan maçlarda iki takım arasındaki en gollü mücadele, Ali Sami Yen Stadyumu'nda 4-4 biten derbi olmuştu.
Maç 5 Haziran 1983 tarihinde oynanmıştı.
2 takım arasında 2000-2001 sezonunda, 7 Şubat 2001’deki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 berabere sonuçlandı.
Galatataray ve A m'll' takimin efsane kalecilerinden Turgay Şeren ise sarı kırmızılı fileleri 55 kere korudu.
Şeren bu sayıyla derbide en çok forma giyen oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.
İki takım arasındaki mücadelede en çok kartın çıktığı maç ise 16 şubat 2002'de oynandı.
Karşılaşmayı yöneten hakem Ali Aydın Fenerbahçe adına 3 Galatasaray adına ise 4 sarı kart göstererek 9 kez sarı kartına başvurdu.
Galatasaray'a ise 4 kırmızı kart gösterdi.
Toplamda 13 kartın gösterildiği maç hatırlanan en gergin derbi mücadeleleri arasında.