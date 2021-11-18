Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi)

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de 129'uncu randevularına çıkıyor. İki takımın da ligteki durumları için kritik olan derbi karşılaşması pazar akşamı saat 19.00'da futbolseverleri erkan başına kilitleyecek. Derbiyi yönetecek hakem de MHK tarafından açıklandı Peki 21 Kasım Pazar akşamı oynanacak mücadele öncesi diğer karşılaşmalarda neler olmuştu? İşte derbinin bilinmeyenleri...

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor - Anadolu Ajansı 18.11.2021 - 12:19

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 1

REKABETTEKİ 394'NCÜ RANDEVU

'in 12.  haftasında oynanacak - derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Pazar günü 19'da başlayacak.

İki takım arasındaki kıyasıya rekabette şu ana kadar 393 maç oynandı.

Şu ana kadar mücadelelerde 146, ise 124 galibiyet aldı.

123 maç ise beraberlikle sonuçlandı

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 2

Fenerbahçe oynanan 393 karşılaşmada 536 gol attı.

Galatasaray ise 489 golle karşılık verdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 3

İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.

Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 4

GALATSARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatsaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 13'ncü haftasında bir araya gelecek. 21 Kasım Pazar günü oynanacak derbi mücadelesi 19.00'da başlayacak.

Derbi BeINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 5

İki takım arasındaki rekabette gol kralı, 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 6

Galatasaray’da ise en çok gol atan oyuncu 19 golle Metin Oktay oldu

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 7

Lig bazında oynanan maçlarda iki takım arasındaki en gollü mücadele, Ali Sami Yen Stadyumu'nda 4-4 biten derbi olmuştu.

Maç 5 Haziran 1983 tarihinde oynanmıştı.

 2 takım arasında 2000-2001 sezonunda, 7 Şubat 2001’deki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 berabere sonuçlandı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 8

Galatataray ve A m'll' takimin efsane kalecilerinden Turgay Şeren ise sarı kırmızılı fileleri 55 kere korudu.

Şeren bu sayıyla derbide en çok forma giyen oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu (Rakamlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi) - 9

İki takım arasındaki mücadelede en çok kartın çıktığı maç ise 16 şubat 2002'de oynandı.

Karşılaşmayı yöneten hakem Ali Aydın Fenerbahçe adına 3 Galatasaray adına ise 4 sarı kart göstererek 9 kez sarı kartına başvurdu.

Galatasaray'a ise 4 kırmızı kart gösterdi.

Toplamda 13 kartın gösterildiği maç hatırlanan en gergin derbi mücadeleleri arasında.

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