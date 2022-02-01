Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat'tan Burak Elmas'a destek

Başkanlığı döneminde kendisinin ibra ile tehdit edildiğini ve bu olayın başkanlık makamını yıprattığını aktaran Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray başkanıyken beni tehdit ettiler. O tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. Bir çoğu daha sonra telefon ederek özür diledi. Ortada yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa, 'Seni ibra etmeyiz.' gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapılmaz. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra gelen her başkana da aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Bu durumun Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimde ona oy vermezler."