Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat'tan Burak Elmas'a destek

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 01.02.2022 - 16:09
Nusaybin Galatasaray Spor Okulu öğrencileriyle bir araya gelen Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı futbol takımının durumuyla ilgili kötümser olunmaması gerektiğini dile getirdi.
Sıkıntılı günler yaşandığını kaydeden Polat, "Galatasaray'da uzun yıllar hizmet etmiş kişiler olarak Burak Elmas ve yönetimine yardımcı olmamız lazım. Böyle bir sıkıntılı dönemde, bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Çok sayıda yeni futbolcu alındı. Bence bu kademeli yapılması gereken bir işlemdi. Sahada oynayan futbolcular Galatasaray'ın oyuncuları. Birlik beraberlik mesajını tribünlerin vermesi lazım. Taraftarın futbolculara ve teknik heyete sahip çıkması lazım. Belki sıkıntılı bir başlangıç oldu ama artık geriye dönüp bakmamak lazım. El birliğiyle Galatasaray'ı bu sıkıntılı döneminden çıkarmak için gayret göstermemiz lazım. Bu dönem de aşılacaktır." diye konuştu.
Kendi başkanlığı dönemi olsa, benzer durumda Fatih Terim'i görevden alıp almayacağına yönelik soruya Polat, "Geçmişin muhasebesini yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Bizim geleceğe bakmamız lazım." yanıtını verdi.
Başkanlığı döneminde kendisinin ibra ile tehdit edildiğini ve bu olayın başkanlık makamını yıprattığını aktaran Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray başkanıyken beni tehdit ettiler. O tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. Bir çoğu daha sonra telefon ederek özür diledi. Ortada yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa, 'Seni ibra etmeyiz.' gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapılmaz. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra gelen her başkana da aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Bu durumun Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimde ona oy vermezler."
Tekrar aday olmak isteyip istemeyeceğine yönelik soru üzerine Polat, "Galatasaray'ın gündeminde bir seçim yok. Yapılması gereken, yönetime el birliğiyle destek olup, onların bu krizden çıkmasını sağlamak. Fırtınalı bir denizin ortasındayken şu an seçim, tsunami etkisi yapar. Yönetime yardımcı olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray camiası içindeki bölünmüşlüğün giderilmesi gerektiğine dikkati çeken Polat:
"2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var. Camia içerisindeki bölünmeyi gidermek lazım. Onu gidermenin yolu da mali kongreden geçer. Camia birlik beraberlik içerisinde Galatasaray yönetimini desteklerse, taraftarların da bundan feyzalacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarı son derece sağduyuludur" şeklinde konuştu.
Tribünlerin dolmamasıyla ilgili konuşan Polat
"Önümüzdeki maçta Galatasaray taraftarının o stadı doldurup, takımı ve teknik heyeti desteklemesi lazım. Neticede Galatasaray'ın kaybetmesi en çok Galatasaraylıları üzüyor. Lütfen tribünler takımın, teknik heyetin, yönetimin lehine bağırsın. Çünkü bu dönem birlik beraberlik dönemi. Onun da çimentosu ve ruhu tribünlerdir." ifadelerini kullandı.