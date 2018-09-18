Galatasaray Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal yayınlayacak? (beIN Sports yayın akışı değişti)
AFP
Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunda ülkemizi temsil eden Galatasaray, bu akşam gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Eski Beşiktaş Manuel Fernandes de Lokomotiv Moskova forması ile Türk Telekom Arena'da sahaya çıkacak. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?
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1Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak.
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2Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
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Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv
Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya
gelecek.
Grubun diğer maçında Schalke 04, Porto'yu ağırlayacak.
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MAÇIN YAYINCI KURULUŞU BELLİ OLDU
Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı akşam saatlerine kadar belirsizliğini koruyordu.
Ancak beIN Sports, saat 17.10'da maçın canlı yayınıyla ilgili bir açıklama yaptı.
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GALATASARAY MAÇININ KANALI BELLİ OLDU
GALATASARAY-LOKOMOTİV MAÇI beIN Sport'ta
Daha önce yayınlanan beIN Sports yayın akışında maç yer almıyordu.
Ancak beIN Sports, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını canlı ve şifresiz yayınlayacağını açıkladı.
Maç beIN Sports Haber ve HD1'den canlı yayınlanacak.
Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak maçı deneyimli spiker Ercan Taner anlatacak.
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beIN SPORTS HABER NASIL İZLENİR?beIN SPORTS HABER Yayın Bilgileri:*
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
TÜRKSAT KABLO TV PLATFORMU: 223. Kanal
DIGITURK: 83. kanal
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MUHTEMEL 11'LERGalatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Emre, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Eren
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Kvirkvelia, Corluka, Lysov, Kychowiak,
Denisov, Aleksey, Anton, Fernandes, Eder
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İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEGalatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-
2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.
Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.
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YENİ SPONSORLA İLK MAÇGalatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında sponsoru önceki yıllardaki gibi THY oldu. Sarı-kırmızılılar salı günkü Lokomotiv Moskova maçına THY logolu formalarıyla çıkacak.
2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.
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EVİNDE ASLANAçıklamaLokomotiv Moskova'yla beraber evindeki 53'üncü maçına çıkacak olan sarı
kırmızılılar, bu maçtan önce oynadığı 52 karşılaşmadan 21 kez galip, 17 kez berabere
ve 14 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında en
son iç saha maçını 8 Aralık 2015 tarihinde Astana ile oynamış ve 1-1'lik beraberlikle
ayrılmıştı.
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beIN SPORTS'TAN AÇIKLAMA
beIN Sports, maçı canlı ve şifresin yayınlayacağını duyururken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle ne yazık ki halen devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin heyecanını yaşatabilmek için her türlü fedakarlığı göze alarak yürüttüğümüz bu görüşmelerde, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakat henüz sağlanamadı.
Bununla birlikte, 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasına dönen Galatasaray’ın devler liginde çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasın tüm futbolseverlerin, karşılaşmayı izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, müsabakanın bu akşam saat 22.00’de beIN SPORTS HABER HD ve beIN SPORTS HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz."