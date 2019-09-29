Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) ilk 11'ler (Maç hangi kanalda, saat kaçta?)
AFP
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Neymar, Mbappe ve Cavani Galatasaray'a karşı forma giyecek mi? Fatih Terim kadrodan çıkarılan Lemina'nın yerine hangi isme forma verecek? İşte Galatasaray ve PSG'nin ilk 11'leri...
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GALATASARAY'IN RAKİBİ PSGŞampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak başlayan Galatasaray, 2. maçta bu akşam İstanbul'da PSG'yi ağırlayacak.
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GALATASARAY PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
1 Ekim 2019 Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray PSG maçı, saat 22'de başlayacak.
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İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri,Belhanda, Ryan Babel, Falcao
Paris Saint-Germain: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye,Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi
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PSG'NİN GALATASARAY KADROSU
PSG, Galatasaray maçı için İstanbul'a getireceği futbolcular açıkladı:
AOUCHICHE Adil
BERNAT Juan
CHOUPO-MOTING Eric Maxim
DI MARIA Angel
DIALLO Abdou
GUEYE Idrissa
HERRERA Ander
ICARDI Mauro
INNOCENT Garissone
KIMPEMBE Presnel
KOUASSI NIANZOU Tanguy
KURZAWA Layvin
MARQUINHOS
MBAPPE Kylian
MEUNIER Thomas
NAVAS Keylor
PAREDES Leandro
RICO Sergio
SARABIA Pablo
THIAGO SILVA
VERRATTI Marco
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GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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HAKEM BELLİ OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlar sonunda puan durumu şu şekilde:
1. PSG (3 Puan)
2. Club Brugge (1 Puan)
3. Galatasaray (1 Puan)
4. Real Madrid (0 Puan)
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