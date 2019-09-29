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Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) ilk 11'ler (Maç hangi kanalda, saat kaçta?)

AFP

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Neymar, Mbappe ve Cavani Galatasaray'a karşı forma giyecek mi? Fatih Terim kadrodan çıkarılan Lemina'nın yerine hangi isme forma verecek? İşte Galatasaray ve PSG'nin ilk 11'leri...

  • 1

    GALATASARAY'IN RAKİBİ PSG

    galatasaray, psg, şampiyonlar ligi
    Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak başlayan Galatasaray, 2. maçta bu akşam İstanbul'da PSG'yi ağırlayacak.
  • 2

    GALATASARAY PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

    galatasaray, psg, şampiyonlar ligi

    1 Ekim 2019 Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray PSG maçı, saat 22'de başlayacak.

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  • 3

    İLK 11'LER

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri,Belhanda, Ryan Babel, Falcao
    Paris Saint-Germain: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye,Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

  • 4

    PSG'NİN GALATASARAY KADROSU

    PSG'NİN GALATASARAY KADROSU

    PSG, Galatasaray maçı için İstanbul'a getireceği futbolcular açıkladı:

    AOUCHICHE Adil
    BERNAT Juan
    CHOUPO-MOTING Eric Maxim
    DI MARIA Angel
    DIALLO Abdou
    GUEYE Idrissa
    HERRERA Ander
    ICARDI Mauro
    INNOCENT Garissone
    KIMPEMBE Presnel
    KOUASSI NIANZOU Tanguy
    KURZAWA Layvin
    MARQUINHOS
    MBAPPE Kylian
    MEUNIER Thomas
    NAVAS Keylor
    PAREDES Leandro
    RICO Sergio
    SARABIA Pablo
    THIAGO SILVA
    VERRATTI Marco

  • 5

    GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

    galatasaray, psg, şampiyonlar ligi
    Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
  • 6

    HAKEM BELLİ OLDU

    galatasaray, psg, şampiyonlar ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

  • 7

    galatasaray, psg, şampiyonlar ligi

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

    Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

  • 8

    ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

    galatasaray, şampiyonlar lig, puan durumu

    Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlar sonunda puan durumu şu şekilde:

    1. PSG (3 Puan)

    2. Club Brugge (1 Puan)

    3. Galatasaray (1 Puan)

    4. Real Madrid (0 Puan)

  • 9

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